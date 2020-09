Biden snakket med skuddofferet Blake

Torsdag kveld, norsk tid, landet Joe Biden i Wisconsin og satte kursen mot byen Kenosha – som har vært sterkt preget av store opptøyer etter at 29 år gamle Jacob Blake ble skutt av politiet forrige søndag.

Jakob Blake ble skutt i det han var på vei inn i bilen sin. 29-åringen overlevde skyteepisoden, men ligger nå på sykehus – lam fra livet og ned.

Hendelsen, som ble filmet og delt på nett, førte til demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold i Kenosha og flere andre steder i landet.

– Ingenting kan knekke meg

Under Bidens besøk i Kenosha snakket han med Jacob Blake på telefonen i rundt 15 minutter, melder AP.

Biden sier at Blake sa blant annet at: «ingenting kan knekke han». Blake snakket også om hvorvidt han vil kunne klare å gå igjen eller ikke.

Joe Biden forteller at hans kone, Jill, spurte i telefonen med Jacob Blake om hun kunne be en bønn. Blakes mor, som også deltok i telefonsamtalen, deltok i bønnen.

Biden forteller at Blakes mor sa i telefonen: «Jeg ber for Jacob, men jeg ber også for politimannen. Jeg ber om at ting vil endres».

To dager etter Trump

I tillegg til å møte Balkes familie deltok også Joe Biden i samtaler med representanter fra byens næringsliv, lokale ledere og representanter fra politistyrkene.

Byen ble rammet av flere store og voldelige opptøyer etter at Blake ble skutt sju ganger i ryggen av politiet 23. august.

Blake får behandling på sykehus, men er lam fra livet og ned.

Bidens Kenosha-besøk skjer to dager etter at president Trump besøkte byen.

Representanter fra Black Lives Matter-bevegelsen demonstrere utenfor Grace Lutheran kirken i Kenosha hvor det er planlagt at Joe Biden skal innfinne seg torsdag. Foto: AP Photo/ Morry Gash

Trump møtte ikke med Blakes familie, og både byens ordfører og delstatens guvernør sa presidentbesøket var uønsket.

Da Trump besøkte byen tirsdag, uttalte familien til Jacob Blake at Trump bidrar til mer konflikt og splittelse.

Raseopptøyer

Blakes onkel, Justin Blake, understreket at presidentbesøket var uønsket.

– Vi trenger ikke mer smerte og splittelse forårsaket av en president som er ute etter å fremme presidentkampanjen sin på bekostning av byen vår, sa Justin Blake på en pressekonferanse.

Presidentbesøket tirsdag ble gjennomført mens et sterkt splittet USA opplever en spiral av vold og opptøyer.

Ikke siden 1960-tallet har USA opplevd så omfattende raseopptøyer, og høyreorienterte borgervernsgrupper ser ut til å spille en stadig mer sentral rolle.