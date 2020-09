Ruud videre i storturnering – motstanderen kastet inn håndkleet

21-åringen fra Snarøya er klar for tredje runde i US Open etter å ha slått Emil Ruusuvuori. Han vant 6-4, 6-3 og ledet det tredje settet 3-2 før motstanderen måtte gi seg på grunn av skade.

Emil Ruusuvuori måtte til slutt kaste inn håndkleet. Foto: Seth Wenig

– Det var nervepirrende. Og det var litt nerver blant spillerne òg, for det var ikke noe spesielt bra spill. Det var en skikkelig fighte-seier, men sånn er det av og til, sier far og trener Christian Ruud til Eurosport.

– Da han fikk 2-0 i sett, tror jeg Emil rett og slett var sliten. Jeg tror ikke han var veldig skadet. Jeg snakket litt med treneren hans, og han sa at han var sliten og kunne nok ikke se seg selv snu 0-2, fortsetter han.

Gang på gang unngikk Casper Ruud bruddballer imot med sterke server på avgjørende tidspunkt. Faktisk fikk Ruusuvuori bare inn ett av tolv forsøk.



– Jeg kan takke serven min mye i dag for at jeg klarte å komme meg ut av problemer. Jeg følte ikke at jeg spilte den aller beste matchen gjennom min korte karriere, men jeg servet veldig bra på de viktige poengene. Jeg kan takke skulderen og armen min, sier 21-åringen med et smil til Eurosport.



Ruud tok første stikk med 6-4 seier i første sett, etter å ha brutt den jevngamle finnen – nummer 92 på verdensrankingen – i siste game.



I andre sett fikk Ruusuvuori trøbbel. Like etter at Ruud hadde forhindret to bruddballer på rappen og sikret seg ledelsen i settet, måtte finnen ta medisinsk timeout. Han fikk behandling og så ut til å ha vondt i lysken eller låret.

Ruusuvuori kom seg imidlertid på beina igjen, og vant påfølgende game. Så stakk Ruud ifra. Han brøt finnen nok en gang, servene satt og han vant settet 6-3.

I tredje sett klarte Ruusuvuori å bryte Ruud for første gang, etter ni mislykkede forsøk – før Ruud brøt ham tilbake i neste game. Etter at Ruud brøt ham igjen, kastet finnen inn håndkleet på grunn av skaden.

I tredje runde venter Ugo Humbert eller Matteo Berrettini. Sistnevnte er nummer åtte på verdensrankingen.

Ruud har nå utlignet sitt beste Grand Slam-resultat. I French Open i fjor tok han seg også til tredje runde, hvor han forventet tapte mot Roger Federer på favorittunderlaget grus.