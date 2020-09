- Trolig minutter unna det som kunne blitt Norges verste katastrofe

Flere pasienter behandles for hjerneskader etter grottefesten i Oslo forrige helg. – Vi var antagelig bare minutter unna det som kunne blitt Norges verste katastrofe i fredstid.

Saken oppdateres.

Dette sier avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

27 personer ble innlagt på sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet under en ulovlig fest natt til søndag i en gammel bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Fem personer ble alvorlig skadd etter at det ble utviklet kullos fra et strømaggregat som ble tatt med inn i bunkeren av festarrangørene.

«I kjølvannet av dette har det hos noen dannet seg et inntrykk av at dette ikke var så farlig allikevel – og at andre liknende fester derfor kan planlegges», skriver Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding torsdag kveld.

Professor Dag Jacobsen. Foto: OUS

Hjerneskader

Til NRK sier avdelingsleder Dag Jacobsen ved OUS at flere pasienter fortsatt er innlagt for behandling.

– Vi har pasienter som fortsatt er innlagt for behandling, og som har komplikasjoner i form av hjerneskader, sier han.

Avdelingslederen vil ikke si noe om hvor mange som fortsatt er innlagt, men forteller at det dreier seg om flere pasienter.

– De har tegn til hjerneskade, men vi ønsker ikke å si noe om alvorlighetsgraden. Vi håper at de vil bli bedre ved fortsatt behandling og rehabilitering etterpå. Men jeg kan ikke garantere at de blir helt friske, sier Jacobsen til TV 2.

– Hva slags hjerneskade er det snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Jacobsen.

– Veldig farlig

Avdelingslederen sier at hendelsen fremstilles som et lite problem fordi alle overlevde. Han påpeker at det ikke er nok å overleve en kullosforgiftning. Når du er i tenårene så skal du leve resten av livet med en normal hjerne.

– Det er veldig farlig med slike fester og vi var antagelig bare minutter unna det som kunne blitt Norges verste katastrofe i fredstid, sier han.

Avdelingslederen opplyser at festdeltagere fortsatt ligger til behandling på intensiv og på observasjonspost.

– Vi vil advare mot slike fester og jeg ønsker å komme med en kraftig advarsel også til arrangører som leier ut industrilokaler, lagre og liknende lokaler til provisoriske fester hvor det brukes dieselaggregater, sier Jacobsen.



HAn forklarer at kullos gir en indre kvelning ved å binde seg til hemoglobinet i blodet som transporter oksygen. I tillegg blokkerer det oksygenopptaket i cellene og det ødelegger cellenes energisentral (mitokondriene). Dette rammer særlig hjerte og hjernen som er kroppens viktigste organer.

«Indre kvelning»

I pressemeldingen fra OUS forklarer Jacobsen at kullosforgiftning innebærer en «indre kvelning» via blokkering av oksygentransporten i blodet. Mest utsatt for dette er cellene i hjernen og hjertet.

Det betyr at man kan få skader som hjerteinfarkt, og i hjernen får man påvirkning av såkalte kognitive funksjoner.

«Disse skadene vil kunne bedre seg over tid med god behandling og rehabilitering – men flere får en betydelig nedsatt livskvalitet grunnet dette», heter det i pressemeldingen.

To siktet

Politiet tror at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen.

To personer er siktet for uberettiget adgang og opphold. Ytterligere to personer er mistenkt i saken.

– Politiet knytter dem alle til arrangørroller, sier politiadvokat Julie Wangensteen Lien til TV 2.

Det er også opprettet en undersøkelsessak med tanke på mulige personskader som har oppstått.

Tidligere tilfluktsrom

Torsdag morgen slapp pressen inn i bunkeren for første gang, etter at politiet onsdag ble ferdige med sine undersøkelser.

Bunkeren var tidligere et tilfluktsrom, men ble overdratt fra Sivilforsvaret til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg i 2012.

Stiftelsen eier blant annet Lovisenberg sykehus som ligger på toppen av fjellet over bunkeren.