– Jeg får håpe de er ærlige med oss

Fra rød koronaalarm i Nice til øredøvende stillhet. Tre dager før rytterne skal testes på ny holder Tour de France-sirkuset pusten. Lag som får påvist to tilfeller av koronaviruset blant ryttere og støtteapparat blir kastet ut av rittet. Smittetallene i Frankrike er sju ganger så høye som i Norge, men foreløpig ruller verdens største sykkelritt videre.

– Det er blitt forbausende stille. Jeg håper de er ærlige med oss og ikke sender noen hjem i stillhet, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Mens lag som Ineos, Jumbo-Visma, NTT og Trek-Segafredo venter til hviledagen, har Alexander Kristoffs UAE Team Emirates valgt å koronateste rytterne i løpet av den første uken. Det bekrefter Kristoff til TV 2.

– Vi gjør tester underveis, og foreløpig har jeg testet negativt, forsikrer han.

Nordmannen er spent på hvordan det blir på hviledagen.

– Vi får et innblikk i hvordan det ligger an. Kanskje ryker halvparten av lagene, sier 33-åringen.

Egne renholdere

Jeroen Swart, medisinsk sjef i UAE Team Emirates, forteller at laget gjør alt i sin makt for å holde rytterne friske.

– Vi har brukt mye tid på å lage protokoller for å sørge for at rytternes helse er ivaretatt. Vi startet allerede i mars. Da opprettet vi en omfattende protokoll for laget. Det er alt fra munnbind til luftrenser i bussen. Vi har et renholdsapparat som rengjør hotellrommene våre før vi kommer dit. Det gjør de også i bussen, bilene og i spisesalene, forteller han.

Han mener de ekstra koronatestene gir en ekstra trygghet.

– Vi har gjort de obligatoriske testene henholdsvis ni, seks og tre dager før start. I tillegg har vi fortsatt å ta interne prøver for å være proaktive på et tidlig tidspunkt. Da kan vi reagere umiddelbart om vi merker noe, sier han.

– Løsnet opp

Den danske verdensmesteren Mads Pedersen har merket at arrangøren ikke er like strenge som i begynnelsen.

– Det virker som man har løsnet litt opp. I starten var det ingen mennesker på lagpresentasjonen. I dag er det hundre mennesker. Myndighetene og arrangøren må ha kontroll på tingene de gjør, men som rytter føler jeg meg trygg i sirkuset, sier Trek-Segafredo-rytteren.

Den belgiske sykkelstjernen Greg van Avermaet tror det hjelper at Tour-sirkuset har beveget seg vekk ra Nice.

– Jeg tror alle rytterne føler seg friske. Hvis ikke hadde det vært vanskelig å fullføre en Tour-etappe. Vi får se på hviledagen. Nice var en rød sone. Nå er vi ute av den røde sonen. Det hjelper, sier van Avermaet.

– Sannsynlig at noen vil teste positivt

Pedersens nederlandske lagkompis Bauke Mollema tror det blir flere korona-overskrifter på hviledagen.

– Jeg tror det er sannsynlig at noen vil teste positivt. Det er mange personer som får viruset uten symptomer. Jeg blir ikke overrasket - det er faktisk sannsynlig - om noen i feltet er smittet, sier han.

Jumbo-Visma forholder seg til ASOs koronatester på hviledagene.

– Vi tester bare ved mistanke for å isolere så fort som mulig. Jeg tror ikke de ser poenget med å teste friske folk hver dag så lenge man ikke har symptomer, sier Amund Grøndahl Jansen.