Arina ble drapstruet etter SIAN-innlegg – her møter hun lederen ansikt til ansikt

Torsdag ettermiddag stilte Arina Aamir i Aker Unge Høyre til debatt mot SIAN-leder Lars Thorsen til debatt hos TV 2.

Aamir ble i etterkant av at hun skrev et debattinnlegg i Vårt Land utsatt for hets og drapstrusler blant annet på sosiale medier.



Ble hetset og fikk drapstrusler

I innlegget sier Aamir at det ikke er SIAN sine ytringer som er farlige, men den manglende kunnskapen de har om islam.

– Når jeg hever stemmen min, er konsekvensen at jeg mottar drapstrusler, sier hun.

DEBATT: Arina Aamir er strekt i mot det SIAN ytrer og står for som organisasjon. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

Aamir sier hun i utgangspunktet vil tale SIAN imot fordi meningene deres ikke holder vann. Hun ønsket selv å møte SIAN-lederen til debatt hos TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg har valgt å gjøre det fordi jeg tenker at måten SIAN formidler sitt budskap på ikke er demokratisk i det hele tatt. De sier de ønsker å bevare demokratiet, men de vil ikke at det skal tillates å bygge nye moskeer, sier Aamir og fortsetter:

– I tillegg sier de blant annet at de støtter menneskerettighetserklæringen, men en del av den er å ha trosfrihet. Det er ikke noe SIAN er for, sier Aamir.

– De går løs på en mindreårig

Aamir forteller at hun synes det er skremmende å se reaksjonen debattinnlegget førte til.

– Det er skremmende hvor ekstreme mennesker er. De går løs på en mindreårig. De mener jeg bør flytte tilbake til Pakistan der jeg kommer fra når jeg er tredje generasjonen i det norske samfunnet. De sier at jeg skal lære meg norsk, når jeg bare har seksere i norsk. Dette er jo helt forferdelig, sier hun.

Tar avstand

Hetsen tar Thorsen full avstand fra, men han mener ikke man kan se på det som at Aamir har blitt forsøkt truet til taushet.

– Jeg synes det blir feil å betegne drapstrusler og hets som en innskrenkning av ytringsfriheten. Hun har full rett til å ytre seg selv om hun i likhet med oss møter drapstrusler og hets, sier han.

– Men er det greit at hun blir møtt med hets?

– Nei, det er slett ikke greit. Det er et sykdomstegn ved demokratiet at de som velger å delta, sånn som hun gjør, blir møtt med verbal vold eller vold, sier han.

Aamir sier hun er glad for at SIAN-lederen tar avstand fra ytringene.

Flere kaotiske demonstrasjoner

I løpet av de to siste ukene har to markeringer organisasjonen har arrangert trukket tusenvis av motdemonstranter.

I Bergen ble det kaotisk da flere personer tok seg over gjerdene og angrep blant annet SIAN-leder Lars Thorsen. Politiet svarte da med tåregass.

MOTDEMONSTRASJON: Politiet i Bergen brukte tåregass mot demonstrantene som møtte opp for å demonstrere mot en SIAN-apell. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvordan synes du at dere har kommet frem med budskapet deres den siste tiden?

– Budskapet kom jo frem, det. Det er klart at media må fokusere på den volden og den udemokratiske atferden som følger i kjølvannet av ytringene våre. Jeg skulle kanskje ønsket meg at media fokuserte litt mer på budskapet, men vi får det jo frem, sier han.

Han støtter også SIAN-medlem Fanny Bråten, som ba politiet om å skyte motdemonstranter. Ifølge Bergens Tidende er hun nå anmeldt for dette.

– Tar du avstand fra Bråtens uttalelse?

– Nei, på ingen måte. Det som skjedde der var at hun oppfordret politiet til å skyte en gjeng med totalt ukontrollerbare individer med gummikuler. Det er et av verktøyene ordensmakta har til sin disposisjon i alle land.

Vurderer å fortsette å skjende Koranen

– Dere demonstrerer med å blant annet skjende Koranen. Hvorfor gjør dere det?

– Vi har jo hatt om lag 100 markeringer utendørs siden vi ble stiftet, og vi har brent én Koran, sier Thorsen.

– Sist helg var det et medlem i din organisasjon som rev sider ut av Koranen. Vil dere fortsette med det?

– Koranbrenning kan det hende vi fortsetter med. Det er en direkte respons på at politiet bryter norsk lov. De tillater blokkering av formidlingsfriheten. Politiet tilsidesetter sin tjenesteplikt etter politiloven, det krenker menneskerettighetsloven, sier han.