Byråden frykter studentsmitten skal spre seg til resten av samfunnet

17 nye studenter er smittet ved NHH i Bergen. Helsebyråden frykter at smitten nå vil spre seg til andre deler av samfunnet.

Totalt er 158 studenter smittet i Bergen. Torsdag ble det bekreftet 17 nye tilfeller ved Norges Handelhøyskole (NHH).

– Vi frykter at smitten kan spre seg i andre deler av samfunnet, og særlig til sårbare grupper, sier byråd for helse, eldre og frivillighet i Bergen, Beate Husa (KrF).

Bergen kommune opplyste onsdag at det nå er 861 personer som har testet positivt for COVID-19.

Husa videre at kommunen nå jobber hardt for å stanse utbruddet ved å teste og isolere de syke, og å sette de som kan være smittet i karantene.

På en pressekonferanse på mandag ba byrådet alle studenter som har vært på fester de siste ukene om å gå inn i en selvpålagt karantene.

– Jeg håper inderlig at oppfordringen til studentene om å gå i karantene hvis de har vært på fester med dårlig ivaretakelse av smittevern blir fulgt. Det er en svært viktig nøkkel til å få stanset utbruddet, sier Husa.

Også byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier til Bergens Tidende torsdag kveld at kommunen jobber for å forhindre et generelt utbrudd.

Sprengt kapasitet

På Danmarksplass i Bergen har hotellet CityBox blitt omgjort til et koronahotell under pandemien. Fra 19. juli til utbruddet blant studentene startet har det bare vært seks stykker innom hotellet. Nå er kapasiteten sprengt, og torsdag ettermiddag måtte hotellet utvide med 38 nye plasser.

UTVIDER: Lars Olav Gåsdal i Bergen kommune forteller de må utvide tilbudet på koronahotellet på grunn av smitteutrbrudd blant studenter. Foto: Viktor Fylling

– Det er utelukkende studenter som er her, sier avdelingsleder for responssenteret i Bergen kommune, Lars Olav Gåsdal.

Også Husa forteller at det strømmer på med studenter på hotellet.

– Ikke ønskelig

Kommunen har den siste uken vært nødt til å ta i bruk plasser på koronaklinikken ved legevakten for å huse koronasyke studenter som trenger opphold. Den skal egentlig bli brukt som en mellomstasjon for personer som er så syke at en sykehusinnleggelse kan bli aktuell.

– Det er ikke ønskelig å bruke klinikken til dette, men i en mellomfase må vi gjøre det, sier helsebyråden.

Dette skaper et press på tjenestene i kommunen, forteller Husa.

– Legevakten gjør en enorm jobb i tillegg til at de øker testkapasiteten. Vi rekrutterer daglig arbeidere. I en oppbyggingsfase er dette en krevende fase for mange på huset.