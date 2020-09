Her denger de løs på hverandre: – Vi frykter noen snart kan ende opp som drapsmenn

Torsdag ettermiddag tikket det inn en melding til politiet om et stort planlagt masseslagsmål.

Denne gangen i Bratliparken i Fredrikstad.

Etter en sommer med svært mange masseslagsmål og uheldige voldsepisoder med ungdommer, tok politiet meldingen på høyeste alvor og rykket mannsterke ut.

Fryktet for barna

Sivilt politi ble sendt ut først for å observere. Mellom løvtrærne i den populære parken hadde allerede mellom 50 og 60 ungdommer i 16-17-årsalderen samlet seg.

Stemningen var spent.

Ansatte ved SFO på en skole like ved ble veldig bekymret og sendte barna innendørs i frykt for hva som kunne skje.

Men plutselig begynte alle ungdommene å kikke på telefonene sine. SMS-aktiviteten gikk heftig.

Noen hadde oppdaget politibetjentene, og ungdommene løp til alle kanter.

– Betjentene beinfløy etter dem og fikk innhentet rundt halvparten. Denne gangen viste det seg å være en pågående konflikt mellom to ulike miljø som skulle gjøres opp. For et par dager siden var det en diger konflikt innad i russemiljøet, sier avsnittsleder Martin Fjeld i politiet i Fredrikstad.

Voldsom eskalering

Han forteller at masseslagsmålene og volden blant unge har eskalert voldsomt det siste året.

Dette er det samme som politiet i hele landet opplever.

FRYKTER DØDSFALL: Avsnittsleder Martin Fjeld i politiet i Fredrikstad er bekymret for trenden med planlagte masssslagsmål og frykter det snart ender med dødsfall. Foto: Politiet

Tall fra politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot mindreårige har økt med nesten 40 prosent siden 2016. Politiet tror sosiale medier har skylden.

– Vi er bekymret for trenden vi ser nå. Noe må gjøres, sier operasjonsleder Jan-André Delbeck i Øst politidistrikt.

Han oppfordrer foreldre til å ta en skikkelig alvorsprat med barna sine, da de frykter volden snart kan ende med drap.

– Ta en prat med barna dine om hvor lite som skal til før man blir drapsmann eller ødelegger et annen persons liv, sier Delbeck.

Vil anmelde

Politiet er tydelig på at de er lei av voldstrenden og vil slå hardt ned på masseslagsmål.

– Det virker som om mange av ungdommene tenker at de ikke kan bli straffet når de er under 18 år. Men det stemmer ikke, sier avsnittsleder Fjeld.

Politiet har fått inn mange videoer fra ulike slåsskamper og jobber nå med å analysere dem, for å se om de kan gjenkjenne noen av deltakerne.

– Gjenkjenner vi noen kommer vi til å anmelde. Vi er nødt til å sette en stopper for denne trenden før det går så ille som vi frykter, sier politiførstebetjenten.

SLÅSHANSKE: Dette knokejernet er ett av flere våpen som er beslaglagt fra ungdommer. Foto: Politiet

Men det er ikke bare slåsskjempene politiet refser. De vil prøve å nå ut til de mange som også står med mobilen høyt og filmer masseslagsmålene.

– De må forstå at man verken skal se på en slåsskamp, filme eller poste den i sosiale medier. Da sirkulerer bare kampen ytterligere og konfliktene kommer til å vedvare eller eskalere, sier Fjeld.

Han har en innstendig bønn til både ungdommer og dere foreldre:

– Løs konfliktene på andre måter enn med vold. Vi ønsker ikke at noen skal bli skadet derfor er det på tide at foreldrene kommer med på banen og snakker med barna sine.

Ungdomsvolden bekymrer

Politidirektoratets tall, som viser at voldsanmeldelser mot mindreårige her i landet har økt med nesten 40 prosent siden 2016, sammenligner antall voldsanmeldelser mot unge under 18 år i første halvdel av året mellom 2016 og 2020.

Anmeldelsene gjelder overtredelser av straffelovens paragraf 271 til 275, som omfatter kroppskrenkelser til og med drap. Statistikken viser at denne typen anmeldelser mot mindreårige har økt med 37,8 prosent de siste fire årene.

Dersom man sammenligner tall for hele året i perioden mellom 2015 og 2019, er økningen på hele 68,3 prosent.

– Politiet ser med bekymring på at antall hendelser med ungdomsvold øker fra 2015 og til i dag. Det er også bekymringsfullt at volden blir grovere, sier seksjonssjef Kristin Elnæs for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet.

Politiets erfaring er at sosiale medier trolig bidrar til økningen.

Elnæs sier ungdom langt enklere kan mobilisere, varsle hverandre og øke presset.

– Dermed kan en konflikt som tidligere involverte to personer raskt eskalere og inkludere flere personer, sier seksjonssjefen.