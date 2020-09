Nå «lyver» de nasjonale målingene

TV 2s beregninger på grunnlag av de siste, nasjonale meningsmålingene i USA gir nå Joe Biden en ledelse på 6,4 prosentpoeng.

Det er faktisk en urovekkende svak ledelse for Demokratene. For nå viser tallene fra TV 2s tallknuser Terje Sørensen at Bidens drøm om Det hvite hus kan ryke allerede idét ledelsen faller til 4,5 prosentpoeng.

- Noe sånt har aldri skjedd før i moderne tid, men akkurat nå «kaster» Biden bort alt for mange stemmer i de folkerike statene New York og California, sier Terje Sørensen.

- Det gir ingen ekstrapoeng å ha dobbelt så mange stemmer som Trump i California, sier Sørensen.

Forklaringen ligger i det amerikanske valgsystemet, der poenget er å samle flest mulig valgmenn. Den kandidaten som får flest stemmer i en stat vinner alle valgmennene i den staten - uansett hvor stor eller liten seieren er.

Første kandidat til 270 vinner og akkurat nå ser TV 2s prognose sånn ut: Biden får 302 valgmenn, Trump 236.

Men. Hvis Trump i tiden framover klarer å stjele Florida (29 valgmenn) og Wisconsin (10 valgmenn) fra Biden - ja da vinner Trump valget med 275 valgmenn mot Bidens 263. Og tabellen under viser at Trump ikke ligger langt bak i noen av disse statene.



Enkelt sagt: Bidens nasjonale ledelse er irrelevant. Akkurat nå bæres hele presidenthåpet oppe av en syltynn Biden-ledelse på 1 til 2 prosentpoeng i disse jevneste vippestatene.

For Biden er det naturligvis en trøst at han kan ta igjen Trump i stater der presidenten har en knapp ledelse. Først og fremst gjelder dette Arizona, North Carolina og Ohio.

Uansett er Biden avhengig av at trenden snur. Han har ikke råd til å slippe Trump nærmere innpå seg, verken i vippestatene eller nasjonalt. Den geografiske polariseringen i USA er nå så sterk at den ser ut til å gi Demokratene et betydelig handikap ved presidentvalg. Det holder ikke med flest stemmer - Biden må helst ha minst 4,5 prosentpoeng mer enn Trump. Hvis han vil sove godt.