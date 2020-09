Flere land blir røde

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Italia og Slovenia, Vatikanstaten og San Marino.

I en pressemelding opplyser UD at regjeringen på bakgrunn av FHIs ukentlige vurdering har besluttet at landene går fra gult til rødt på kartet.

Alle reisende fra disse landene som kommer til Norge fra og med midnatt natt til 5. september, blir ilagt ti dagers karantene.

Kypros gult

FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for Kypros.

«Landet har hatt et synkende antall tilfeller og har per 31. august færre enn 20 tilfeller per 100 000 siste to uker», heter det i pressemeldingen.

Dermed går Kypros fra rødt til gult på Europa-kartet.

Svenske regioner gule

Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige samt regionen Sjælland i Danmark går også fra rødt til gult på smittekartet.

Alle endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 5. september.