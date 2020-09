Utenlandsk statsborger utvist for karantenebrudd

Mannen har også fått innreiseforbud i to år, melder Møre og Romsdal politidistrikt.

Mannen kom til Norge fra Tyskland via Nederland med fly, og ble utvist etter at han ikke overholdt pålegg om ti dagers innreisekarantene.

– Vi ønsker med dette å gi et tydelig signal om at politiet og andre myndigheter ser alvorlig på brudd på karantenebestemmelsene, sier Svein Rike, seksjonsleder utlendings – og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt.

-Mannen vedtok også et forelegg på 20 000 kroner for brudd på smittevernloven. Han ble sendt ut av Norge samme dag.

Utlendingsdirektoratet presiserer at etterlevelse av innreisekarantene er svært viktig tiltak for å hindre og begrense videre utbredelse av Covid-19 i Norge.

Retningslinjene for innreisekarantene er i stor grad et tillitsbasert system hvor den enkelte er ansvarlig for å følge disse. Når personer bevisst bryter retningslinjene, til tross for at de er kjent med dem, vises det manglende respekt både for karantenebestemmelsene og for folkehelsen, heter det i en pressemelding fra politiet.