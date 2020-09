I fjor høst ble det klart at Tesla skulle bygge en ny fabrikk i Brandenburg, like utenfor Berlin i Tyskland. Nå er fabrikken i ferd med å reise seg. Den skal være klar allerede tidlig i 2021. Så her har det virkelig gått unna.

Planen er at de rundt 12.000 ansatte ved denne fabrikken skal produsere opp mot 500.000 biler i året, når alt er oppe og står.

De siste årene har mange tusen arbeidsplasser i tysk bilindustri forsvunnet. Den nye fabrikken bør derfor være kjærkommet tilskudd med tanke på arbeidsplasser.

Onsdag hadde Tysklands økonomi- og energiminister, Peter Altmaier, et møte med Tesla-sjef Elon Musk og lovet at han ville få den hjelpen Tesla måtte trenge for å få fabrikken i drift så snart som mulig. Det skriver nyhetsnettstedet Bloomberg.

Tesla bygger sin nye fabrikk utenfor Berlin i rekordfart. Snart triller de første bilene ut herfra.

Skal bygge nye Model Y

Det som gjør dette ekstra interessant, sett med norske øyne, er at helt nye Tesla Model Y skal produseres ved denne fabrikken.

Model Y blir en rimeligere, elektrisk SUV bygget på Model 3-plattformen. Bilen har 505 kilometers rekkevidde etter den europeiske WLTP-standarden. Den har firehjulsdrift og kan leveres med tilhengerfeste og den har 1.600 kilo slepekapasitet. Den kan ha takstativ og dermed skiboks og opptil syv sitteplasser. Prisene vil starte på rundt 530.000 kroner.

– Vi gleder oss veldig til å få denne bilen på plass. Det sier Axel Tangen, som leder den norske Tesla-organisasjonen.

Han er ikke alene om å glede seg. Som vanlig er interessen fra elbil-sultne nordmenn skyhøy.

Axel Tangen, som leder den norske Tesla-organisasjonen, gleder seg stort til å få enda en Tesla-modell på plass neste år.

Kunder fra distriktene

Tesla går ikke ut med hvor mange nordmenn som har betalt depositum og som venter på bilen.

– Nei, vår policy er å ikke kommunisere disse tallene. Men jeg kan bekrefte at interessen er svært stor, sier Tangen og ser fornøyd ut.

– Nordmenn er blant verdens mest fremoverlente når det gjelder å gå over til elektriske biler, og SUV-er er spesielt populære blant norske kunder. Da blir det selvsagt attraktivt å kunne få en helelektrisk SUV med god plass, praktiske løsninger, høy sikkerhet, trådløs programvareoppdatering og ikke minst tilgang på Supercharging-nettverket vårt. Det som også er gøy å se er at veldig mange av Model Y-reservasjonene kommer fra kunder bosatt utenfor de store byene, legger han til.

Tesla Model Y setters i produksjon for det europeiske markedet tidlig neste år.

Øker kapasiteten

Det har Tesla tatt på alvor. Derfor har de i år forsterket tilstedeværelsen med fire nye servicesentre i Åsane, Molde, Haugesund og Bodø. I tillegg åpner nå det femte. Et nybygd, og dermed " helt skreddersydd til formålet" servicesenter i Sarpsborg. Det vil i gi enda bedre kapasitet på Østlandet.

Når Model Y blir å se på norske veier, kan ikke Tangen imidlertid ikke si noe om ennå:

– Så lenge fabrikken der bilene skal lages ikke er ferdig bygget, hverken kan eller vil vi si noe om det. Men jeg kan bekrefte at det går skikkelig unna der nede. Det er forventet at produksjon av Model Y for det europeiske markedet blir tidlig i 2021.

– De bygger en hel bilfabrikk like fort som vi har bygget en nytt servicesenter her hjemme. Det er bare helt rått, avslutter Tangen, når vi er på besøk i det nye servicesenteret i Sarpsborg.

