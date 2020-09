Idar Vollvik: – Vi tar full kritikk

Nå forklarer Idar Vollvik seg for første gang, siden politiet aksjonerte mot lokalene hans og siktet han for feilmerking av medisinsk utstyr.

– Da politiet aksjonerte mot våre lagre i Bergen var vi allerede i gang med å informere kunder som hadde fått tilsendt munnbind om at de ikke hadde den kvaliteten som koden på kartongene indikerer. Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig.

Det skriver Idar Vollvik i en pressemelding, med tittelen « En feil vi skal lære av», som ble publisert torsdag ettermiddag.

– Handlet i god tro

52-åringen er siktet for å ha feilmerket medisinsk utstyr.

Torsdag ble det også kjent at Legemiddelverket jobber med å fatte vedtak om omsetningsstopp for salg av munnbind i virksomheten hans.

BESLAG: Politiet hadde like før bildene ble tatt vært og beslaglagt en rekke kasser med smittevernutstyr fra Idar Vollviks lager i Kanalveien 46. Noen esker stod igjen på lageret, der det også holdt til flere andre selskaper. Foto: Chris Ronald Hermansen

I pressemeldingen skriver han at har handlet i god tro.

– Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, skriver Vollvik.

Pakket om på grunn av vannskader

Vollvik forklarer at han 19. august mottok et parti med munnbind, som var bestilt som type1.

Dette er munnbind til medisinsk bruk, og skal ha en bakteriefiltreringseffekt som er bedre enn 95 prosent.

Det er dette partiet som ifølge Vollvik nå undersøkes for å avklare om det faktisk er av en slik kvalitet, eller ikke.

– Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind. Noen av kartongene/eskene hadde vannskader, noe som førte til at vi pakket om munnbindene i nye esker, skriver han.

Selskapet hadde ifølge Vollvik leid inn folk for å pakke om munnbind.

– Vi har i ettertid lært at vi må være mere presise i denne merkingen av lot-nummer, datostempling, og så videre. Vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her! skriver Vollvik i pressemeldingen, som er signert med Idar Vollvik m/ansatte.

GJENNOMGÅS: Politiet har etter det TV 2 forstår beslaglagt flere hundre tusen munnbind tilhørende Vollvik. Foto: Ole Enes Ebbesen

Fjernet produkter torsdag formiddag

Vollvik hevder at de ikke har levert medisinske munnbind til sykehus eller legekontorer.

Som TV 2 avdekket tidligere torsdag, ble flere av produktene fjernet fra nettbutikken til Vollvik i løpet av formiddagen.

– Vi har kvittet oss med absolutt alle «potensielle dårlige munnbind» og kan forsikre alle om at varene vi nå selger har vært igjennom norsk tollvesen og innom legemiddelverket, og har all påkrevd dokumentasjon og sertifisering, sier Vollvik.

VANNSKADER: Vollvik skriver at deler av partiet ble pakket om på grunn av vannskader. Foto: Ole Enes Ebbesen

Videre skriver han at selskapet samarbeider med politiet etter beste evne.

Håper å få anerkjennelse

I pressemeldingen skriver Vollvik at han håper at selskapet kan få anerkjennelse for å ha jobbet iherdig med å bidra til effektivt smittvern, og også bevisst holdt prisene så lave som mulig. Han viser til "billigste munnbind"-tester i både Dagbladet og Din Side.

– Vi skal ikke bagatellisere at vi har gjort feil, men vi kan legitimere at vi har ikke gjort noen bevist feil, og det er kun et aktuelt vareparti det her dreier seg om, skriver gründeren.