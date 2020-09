Emilie Anker Stordalen: – Jeg tror det er greit at det bare er én Petter Stordalen

Emilie Anker Stordalen er klar for å ta over farsarven. Men en ny Petter Stordalen har hun ingen planer om å bli.

En ny generasjon Stordalen er klar for å innta offentligheten. Emilie Anker Stordalen (28) står på egne ben og er klar for å videreføre farsarven. Men en kopi av faren Petter Stordalen blir hun nok ikke.

– Jeg tror det er veldig greit at det bare er én Petter Stordalen, forteller hun til God morgen Norge.

Emilie er eldst av tre søsken. Mens brødrene Henrik Anker Stordalen og Jakob Anker Stordalen velger en annen tilnærming til offentligheten, har Emilie allerede blitt en synlig del av familiekonsernet. Hun beskriver familien som full av energi, men samtidig en veldig balansert og trygg familie.

Emilie beskriver familien som energisk, balansert og trygg. Foto: @emiliestordalen

Kvinnelig forbilder

Hun lærte seg tidlig å være selvstendig. En episode fra da hun var ti-elleve år og hadde brukket tommelen, trekkes ofte frem. Moren var bortreist, så det ble farens oppgave å hente Emilie for å ta henne med på legevakten.

– Men han hadde et møte. Så han kjørte meg til legevakten og sa: «Dette greier du en time til».

Dermed ble hun satt igjen på legevakten mens faren dro på møte. Selv ser hun tilbake på episoden med humor.

– Jeg lærte at det ordner seg, at man må finne ut av litt ting selv også.

Emilie trekker frem Gunhild som et av sine store forbilder. Foto: @emiliestordalen

Emilie har hele livet vært omringet av sterke kvinner og mener det er sunt å ha forskjellige kvinnelige forbilder å se opp til. Blant kvinnene hun trekker frem finner vi mamma Ingrid Fuglehaug Stordalen og Gunhild Stordalen.

– Gunhild har vært en kjempeinnflytelse. Hun har lært meg om høy arbeidsmoral og å kjempe for det du tror på. Jeg har vært privilegert som har hatt Gunhild å se opp til, sier Stordalen.

Hun trekker frem at man i politikken har vært flinke til å få frem kvinnelige forbilder, men at næringslivet henger litt etter. Det håper hun å være med å forandre på.

Ikke presset til å ta over

Petter Stordalen har tidligere fortalt hvor vondt det var å knuse farens drøm om at Petter en dag skulle ta over familiens dagligvarebutikk. Derfor er det naturlig å stille spørsmålet om Emilie selv har kjent på presset om å bli en del av hotellbransjen.

– Jeg tror at fordi han hadde akkurat den erfaringen, så var han veldig påpasselig på at vi må ta egne valg. Men han er en liten selger og en god luring så han har alltid stått der på siden med et lite skilt der det står at: «Hotell er veldig gøy», forteller Emilie lattermildt.

Men at hotellfaget er godt forankret i familien er det ingen tvil om, også på fritiden. Emilie kan fortelle at det går hardt for seg når familien samles for å spille Monopol.

– Se for deg den verste vinneren du vet om. Vi andre synes det er koselig å spille, men pappa tar det veldig seriøst. Så etter at han har vunnet, kommer det halvtimes lange foredraget om hvorfor de oransje gatene er best, hvorfor er det lønnsomt å sitte i fengsel, hvor har du mest avkastning, mens resten av oss tenker at; «han får bare holde på», forteller hun lattermildt.

Vil ikke leve på formuen

I 2018 overførte Petter Stordalen store deler av formuen til barna sine, men å trekke seg tilbake å leve på farens penger, har Emilie ingen tro på.

– Jeg blir en veldig dårlig utgave av meg selv når det er lite å gjøre. Jeg er veldig glad i ferier når det kommer, men ferier er deilig når du har jobbet mye før det.

Hun er heller ikke bekymret for om faren vil respektere hennes valg og ideer når hun etter hvert skal videreføre selskapet han har bygget opp.

– Jeg vet at jeg kommer til å måtte rulle han ut fra Choice direkte til graven. Men det er mer det at han er en trygghet og støttespiller når jeg trenger det.

Da landet stengte

Etter å ha tilbragt åtte år i utlandet der hun tok hotellfag på Cornell University i USA, og en mastergrad i strategi og markedsføring i London, kom hun tilbake til Norge for å sette sitt preg på hotellkonsernet.

Tidligere har hun jobbet som markedssjef i The Hub og skulle over i en ny jobb i den interne salgsavdelingen i mars. Så kom korona.

– Jeg begynte i salg på mandagen og sluttet i salg på tirsdagen. Da var det ikke mer å gjøre.

Reiselivsbransjen ble hardt rammet, og Emilie husker tilbake på en ganske mørk og dyster periode, samtidig forteller hun stolt om ansatte som har vært kreative til å finne gode løsninger.

– Vi er i en veldig stor krise i reiselivet. Vi må ta grep og omstille oss til den fremtiden som kommer.

Forlovelse

Men 2020 har ikke bare bydd på utfordringer.

Tidligere i sommer forlovet hun seg med kjæresten Jens. Og på spørsmål om hvordan han håndterer det å bli en del av sirkus Stordalen, er svaret at det har nok familien godt av.

Paret forlovet seg i sommer. Foto: @emiliestordalen

– Han er veldig rolig og trygg i seg selv. Han kan sitte å himle med øynene og vet at man ikke trenger å rope høyest for å få frem poenget sitt. Det har resten av oss veldig godt av.