Covid-19 har gjort ganske store inngrep i hverdagen for bilprodusenter verden over. Et av resultatene av den verdensomfattende virusinfeksjonen, er at bilmesser og lanseringer er blitt kuttet mer eller mindre ut.

I stedet har man begynt med alternative måter å informere på. Ford er blant de som har invitert til VR-møte med pressen. Nå sist med live-sending og presentasjon av det nye infotainmentsystemet i Ford sine kommende biler. Foran skjermen på hjemmekontoret sitter biljournalistene og følger med. Etterpå er det videomøte, der man kan stille spørsmål til de ulike ekspertene som er med.

Ikke det samme som å være til stede - men kanskje et tegn i tiden på hvilken hverdag som venter ...

Presselansering anno 2020: Følge med på skjermen fra hjemmekontoret, mens Ford har gjester i sitt VR-studio. Ikke like moro som å dra på tur, nei ...

Forsinket

Teknologi er også hovedpoenget under pressekonferansen. Nærmere bestemt et helt nytt infotainmentsystem som blir tilgjengelig i Fords elbil: Mustang Mach-e.

Bilen som tusenvis av norske kunder allerede har reservert, kommer først neste år. Også den forsinket på grunn av korona.

Vi var på verdenspremieren av Mustang Mach-e i Los Angeles tilbake i november i fjor. Da fikk vi se nærmere på bilen, sitte på en liten testtur og ikke minst lære mer om det nye infotainmentsystemet.

Nå slipper Ford enda flere detaljer, som de mener vil være med å sette en ny standard.

Oppgraderer bilen trådløst

Fords kommunikasjons- og underholdningssystem heter Sync. Det har vært med oss i ti år allerede - men blitt videreutviklet underveis. Nå tar man et langt hopp videre.

En ny, stående skjerm blir sentral - og det samme gjelder oppkoblingsmulighetene. Bilen blir nemlig knyttet til internett.

– Nå blir det slik at ikke bare infotainmentsystem, men faktisk hele bilen kan oppgraderes trådløst. Dette er helt nytt for oss – og noe vi er tidlig ute med. Bilen kan oppdateres mens den kjøres, om det passer best. Den må ikke stå parkert eller ha Wifi-dekning, forteller Jan Schroll i VR-studioet til Ford.

De følger altså opp utviklingen som i sin tid ble startet av Tesla.

Den store, stående infotainmentskjermen blir en viktig del av interiøret i Ford Mustang Mach-e.

Lærer eieren i kjenne

I tillegg har Sync nå fått muligheten til å lære seg eieren av bilen å kjenne. Det gir noen fordeler. Den kan for eksempel justere setet, klimaanlegget og stemningsbelysningen slik du liker det, og finne radiokanalen du hører mest på. Totalt er det nå 80 ulike innstillinger du kan tilpasse bilen din med.

Her brukes telefonen eller nøkkelen for å oppdage at du er på vei, og gjøre klar de justeringene som passer sjåføren.

I praksis trenger du ingen nøkkel, så lenge du har telefonen. Den gir tilgang til bilen. Og hvis du ikke har strøm – kan du låse deg inn via en personlige kode på bilens B-stolpe.

Påminnelser

Bilen vi også kunne komme med påminnelser og råd.

– Jeg pleier alltid å ringe mannen min på vei hjem fra jobb. Det vet bilen min – så nå foreslår den det automatisk. Den lærer seg også ruter du bruker ofte, og kan tilpasse lading til forbruket ditt. Ladingen kan også gjøres på de tidene av døgnet det er mest prisgunstig, sier Divya Sebastian.

Det høres kanskje litt irriterende ut, men bilen analyserer også kjørestilen din. Fordelen med det er at den kan gi deg gode råd om hvordan du kan redusere forbruket ditt. I den grad du er åpen for tilbakemeldinger på kjøringen din – ikke alle er like interessert i akkurat det ...

Bilen kan også minne deg på å varsle familien, om den oppdager at du reiser hjem fra jobb senere enn vanlig.



Kartene er oppdatert med sanntidsinformasjon om trafikk. "Kortene" under kartet er snarveier inn til andre menyer - mens klimaanlegget er fast i bunnen av skjermen.

– Som å snakke med en venn

Talestyringen, som bilbransjen i mange år slet med, har også blitt noe helt annet. Nå mener Ford at du kan snakke til bilen, som du snakker til en venn. Altså bruke helt vanlig språk - og ikke masse kommandoord.

Bilen skjønner 15 ulike språk – og norsk er ett av dem.

– Du kan for eksempel si: Jeg vil på restaurant. Så får du ulike alternativer, med avstand, åpningstider og meny, sier Schroll.

Resultatene vises på den stående 15,5" store skjermen på dashbordet.

Inspirert av smarttelefon

Ford har valgt en skjerm som minner ganske mye om Tesla sin. Altså stående – som en smarttelefon. Men den skiller seg ut på flere områder. Blant annet har den én stor fysisk knapp – eller snarere et hjul.

– Vi vet at kundene våre ønsker en direkte adgang til å justere volumet med. De ønsker at den skal være lett å finne og lett å bruke. Derfor valgte vi å lage et fysisk hjul til å justere volumet med, forteller Schroll.

Forøvrig kan du klype, sveipe, bla, peke, vri og trykke på skjermen.

Systemet er også trådløst kompatibelt med Apple CarPlay, Android Auto og AppLink apper fra smarttelefoner og andre mobile enheter.

Vurderer været

Med den skybaserte «intelligent range-teknologien» får du også et mest mulig pålitelig estimat for gjenværende rekkevidde. Teknologien baserer seg blant annen på data om din tidligere kjøreadferd, det siste værvarslet og informasjon fra elektriske Ford-kjøretøy som er på veien foran deg.

Navigasjonssystemet har også tilgang til sanntidsdata og trafikkinformasjon fra TomTom. Kartverk med trådløs oppdatering fra Garmin gir råd om den mest effektive ruten der og da.

FordPass-nettverket har tilgang til det største offentlige ladenettverket i Europa. Det gir deg muligheten til å betale din lading ved hjelp av appen.

Sett opp bilen før du får den

Ford har også gjort noe du tror mange kunder vil sette pris på. Nemlig tilgang til bilen via FordPass-appen, før du i det hele tatt har fått den.

Via appen kan du opprette en brukerprofil (avatar), og sette opp bilen slik de ønsker.

– Dermed er den akkurat slik kunden ønsker, allerede ved overlevering, forteller en tydelig stolt Sebastian.

Den neste generasjon Sync-system gjøres tilgjengelig på utvalgte Ford-modeller i Europa. Den første modellen som får det, er altså Mustang Mach-E.

