Vegvesen-ansatt skal ha manipulert data i Jemtland-saken

Denne oppsiktsvekkende opplysningen kommer frem i granskingsrapporten som PwC har laget på oppdrag fra Statens vegvesen, etter at det ble sådd mistanke om feilrapportering av data i ulykkesrapporter.

– Vi finner det veldig spesielt. Vi hadde den sakkyndige først inne en gang under behandlingen i Hedemarken tingrett og kalte han inn på nytt fordi vi var sterkt kritisk til hans vurderinger. Det var noe som ikke stemte, sier advokat Christian Flemmen Johansen hos advokatfirmaet Elden.

Han forsvarte Svein Jemtland, som senere ble dømt til 17 års fengsel for drapet på kona Janne.

– Når den sakkyndige konkluderer med at det kun er en teoretisk mulighet for at det vår klient forklarer kan være riktig, og vår klient står fast på at det er slik han sier, så er det ingen tvil om at hans troverdighet kjøres rett i bakken av den sakkyndige, sier Flemmen Johansen til TV 2.

– Kan dette få noen konsekvenser?

– Det er for tidlig å si, men vi må se nærmere på dette. I en straffesak hvor min klients troverdighet i stor grad er basert på egen forklaring og denne svekkes og svertes på grunn av falske rapporter, så vil det ha betydning, sier Svein Jemtlands forsvarer.

REAGERER: Forsvarer Christian Flemmen Johansen reagerer sterkt på at en tidligere ansatt i Statens vegvesen skal ha manipulert data i drapssaka og svekket troverdigheten til hans klient. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ønsket ikke å bruke vitnet

Førstestatsadvokat Arne Dymbe bekrefter at det sakkyndige vitnet fra Statens vegvesen ble frafalt i lagmannsrettsbehandlingen, fordi det var startet undersøkelser knyttet til om forklaringen kunne være riktig.

– Påtalemyndigheten ønsket på det tidspunktet ikke bruke vitnet fordi det var usikkert om sakkyndiges opplysninger kunne stemme, sier Dymbe til TV 2.

Vitnet ble frafalt i begynnelsen av juni i fjor, bare kort tid etter at Kripos hadde slått alarm og varslet Statens vegvesen om at noe ikke stemte med ulykkesrapportene.

– Jeg oppfattet at rapportene ikke kunne stemme – og var sterkt uenig i den sakkyndiges konklusjon. Jeg begjærte alt materialet utlevert, slik at jeg kunne gjennomgå det i detalj før lagmannsretten. Min begjæring gjorde at statsadvokaten så seg nødt til å oversende materialet til Kripos for en nærmere gjennomgang. Jeg antar at det var etter dette at denne saken begynte å rulle, sier Christian Flemmen Johansen.

– Krevende

TV 2 fortalte i går om at en ulykkesundersøker skal med viten og vilje ha manipulert fartsdata i minst 50 ulykkesrapporter.

– Det synes jeg er sterkt beklagelig for de som eventuelt måtte være berørt av det. Nå skal politidistriktene gjennomgå disse sakene for å se om det grunnlag for gjenopptakelse. Viser det seg at det er feil så skjønner jeg at det er en stor påkjenning for de som har blitt dømt på bakgrunn av feil informasjon fra Statens vegvesen, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen til TV 2.

BEKLAGER: Direktør Bodil Rønning Dreyer i divisjon trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen sier det er sterkt beklageligat en ansatt har jukset med ulykkesdata. Foto: Arne Rovick /TV 2

Hun var ikke kjent med at den samme ulykkesundersøkeren hadde gitt feilaktig informasjon til politiet i en drapssak, før dette ble avslørt i PwC-rapporten.

– Det er krevende å forholde seg til at det er gitt uriktige opplysninger til politiet og som berører tredjemann, sier Dreyer.

Nekter feil

I rapporten skriver PwC at Statens vegvesen ble bedt om å bistå i tekniske undersøkelser av flere kjøretøy i drapssaken i Brumunddal, og hvor langt disse hadde kjørt på gitte datoer.

– Rådataene som er gjengitt i politirapportene fra kjøretøyene, stemmer ikke overens med rådatafilene som ligger lagret på enheten for avlesning fra de samme kjøretøyene. PwC har i tillegg funnet ut at den ene rådatafilen som er lagt ved politirapporten for det ene kjøretøyet ikke er avlest fra dette kjøretøyet, men fra et kjøretøy som var involvert i en trafikkulykke og som ikke har noe med drapssaken å gjøre, skriver PwC.

Ulykkesundersøkeren er siktet i saken, men nekter straffskyld.

Hans forsvarer, advokat Harald Jahren, bekrefter at hans klient er avhørt om vitneprovet i Jemtland-saka.

– Det inngår i etterforskningen, men min klient er klar på at han ikke kjenner til feilrapportering i drapssaken, sier Jahren til TV 2.

Advokat Christian Flemmen Johansen sier de nå vil diskutere saken med Svein Jemtland.

– Jeg tror han vil reagere ganske sterkt all tiden tid dette var et vitne som ble brukt mot ham og hvor retten konkludert med at min klient ikke hadde noen troverdighet, sier Flemmen Johansen til TV 2.