Var bare noen meter unna da han så hunden forsvinne i skredet: – Var sikker på at hun død

Rolf Bjørnar Isaksen skulle bytte vinduer på huset da han hørte et enormt brak. Bare sekunder etterpå så han hunden sin, Raya, forsvinne over den enorme bruddkanten.

– Det er nesten som man tror at man har drømt, sier Isaksen da TV 2 besøker han på Kråkneset, cirka en halvtimes kjøring fra Alta.

Tre måneder har gått siden den skjebnesvangre dagen i hans liv. Plassen han har bodd på i over 50 år, og foreldrene hans i hele sitt liv før det, ble rammet av et enormt kvikkleireskred.

Raset var 650 meter langt, og 160 meter dypt, og feide med seg åtte bygninger på havet. Utrolig nok ble ingen skadet i skredet. Kvikkleirskredet gikk på vestsiden av Kråkneset.

Hunden Raya (1) berget livet med et nødskrik da hun ble tatt av raset. Bruddkanten gikk like ved hundegården, hvor hun oppholdt seg, og Isaksen sto bare noen meter unna da han så hunden forsvant.

– Jeg så henne langt ute på sjøen, på et jordflak, så forsvant hun igjen. Jeg hørte bare klynkingen hennes. Da var jeg helt sikker på at hun ikke ville komme tilbake. Jeg var sikker på at hun var død, sier Isaksen.

TILBAKE: Rolf Bjørnar Isaksen er tilbake på Kråkneset, sammen med hunden Raya. På dette bildet sitter de bare noen meter unna der hundehuset sto, hvor Raya oppholdt seg før hun forsvant. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen

Trygg grunn

Han visste at huset deres var bygd på steingrunn, og at det dermed var trygt. Han var ikke bekymret for sin egen del, men for livet til bestevennen.

– Da raset gikk, og Raya forsvant over kanten.. Det kom noen tårer da. Da tenkte jeg ikke på raset, men på hunden. Det er jo et liv det også.

Familien ga beskjed til nødetatene om at hunden var borte, men regnet ikke med at det ville ha noen effekt. Gleden ble dermed enorm da de fikk beskjed om at 330-skvadronen hadde berget hunden.

– Det var jeg veldig, veldig takknemlig for, sier Isaksen.

GAMLE E6: Hele veien til gamle E6 på Kråkneset har rast ut. Bare noen meter unna er innkjøringen til eiendommen til Isaksen. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen

Videoen av Raya som ble reddet gikk verden rundt i ukene etter skredet.

– Hun er jo blitt kjendis nå. Jeg har fått flere meldinger fra utlandet på Facebook. De snakker jo ikke om meg, men bare om hunden, sier han og ler.

Glad foreldrene slipper å se området

I dag bor han og familien midlertidig hos familievenner, og er på utkikk etter en tomt til et nytt hus. Det er sårt at det nye huset ikke vil være på idylliske Kråkneset.

– Det verste er jo at plassen er borte. Vi hadde jo tenkt å bo her resten av livet, men det er det ikke muligheter for nå. Det er det verste, sier Isaksen.

Også foreldrene til Isaksen bodde på Kråkneset i sin tid.

– Man kan være glad gamlingene slipper å se dette.