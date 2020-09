Mener Sats har brutt loven – vil ikke betale kundene tilbake

Forbrukertilsynet sa tidligere denne uken at treningssenter-kjeden Sats kan vente seg forbudsvedtak med tvangsbøter i millionklassen. Kjeden selv nekter for å ha gjort noe galt.

Det Sats kritiseres for er hvordan de har overført medlemmer til digitale medlemskap da alle treningssentre måtte stenge ned på grunn av korona i våres.

Da fikk Sats-medlemmene en epost der de fikk muligheten til å gå over til digitalt medlemskap inntil treningsentrene var åpne som normalt.

Tidsfristen på dette var kort og svarte man ikke ble man automatisk digitalt medlem.

I utgangspunktet kunne ikke Sats kreve betaling som normalt i perioden sentrene var stengt.

— Forbrukertilsynet varsler nå forbudsvedtak med tvangsmulkt mot SATS Norway AS etter at de i perioden treningssentrene var stengt automatisk overførte kundene til et nytt digitalt medlemskap uten å innhente samtykke til det, skriver Forbrukerrådet torsdag.

– Etter Forbrukertilsynets vurdering har Sats også villedet forbrukerne om oppsigelsestidens lengde.

– I strid med markedsføringsloven

Forbrukertilsynet skriver at de har mottatt 26 klager fra folk som har reagert på Sats sin praksis under koronastengingen.

De mener Sats har brutt markedsføringsloven.

FORBUDSVEDTAK: Bente Øverli og Forbrukertilsynet kommer med kritikk av deler av Sats sin praksis under koronanedstengningen i våres. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En slik praksis hvor det kreves innbetaling for et midlertidig nytt digitalt medlemskap uten aksept, mener vi er i strid med markedsføringsloven, sier Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet.

Har rammet mange

Hvor mange som har blitt trukket for digitalt medlemskap etter at de har blitt overført uten samtykke er ikke kjent, men Forbrukertilsynet mener det er mange.

– Praksisen har rammet et stort antall forbrukere, og har skjedd i en tid da mange forbrukere er i tvil om hvilke rettigheter de har.

Varslet kraftige bøter

Det har ført til at denne varslet et krav mot Sats om at de må betale tvangsbøter.

– Derfor har vi nå varslet at vi vil fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom selskapet ikke endrer praksis, sier Øverli.

Forbrukertilsynet skriver at tvangsmulkten kan ville koste Sats to millioner kroner, og svarfristen for treningssenter-kjeden er 17. september.

Går med på noe, men Forbrukertilsynet krever mer

Men torsdag ettermiddag får TV 2 opplyst at Sats går med på et krav. De vil ikke kreve penger fra de som fikk medlemskapet sitt endret til digitalt uten å vite det – og til nå ikke har betalt for det nye abonnementet.

Forbrukertilsynet sier dette gjør at de nå skal vurdere om de går videre med varslet om forbudsvedtak.

– Vi må nå vurdere om vi går videre med varselet om forbudsvedtak mot Sats, sier Øverli.

Én av tingene Sats til nå ikke har gått med på er å tilbakebetale medlemsavgiften medlemmene som passivt godtok å bli digitale medlemmer, og deretter betalte kravet fra Sats. Det mener Øverli at Sats må gjøre.

– Sats må også bekrefte at de betaler tilbake til de som har betalt uten at Sats har fått deres godkjenning til å bli digitalt medlem, sier hun.

Uenige om markedsføringsloven

– Vil de som passivt samtykket til digitalt medlemskap og har betalt, få pengene tilbake?

– Markedsføringsloven kan i dette tilfellet tolkes ulikt, og vi har hatt en annen vurdering enn Forbrukertilsynet, sier Sats-sjef Sondre Gravir.

TRENINGS: Sats-leder Sondre Gravir mener de og Forbrukertilsynet tolker markedsføringsloven ulikt. Foto: SATS, pressebilde

Han mener Sats i perioden treningsentrene var stengt ikke etablerte nye medlemskap, men tilpasset de gamle.

– Vårt mål har hele tiden vært å tilby medlemmene det beste alternativet vi har kunnet mens vi måtte holde stengt, sier Gravir.

I månedene Sats sine treningssentre var stengt, tilbød de digitale produkter og etterhvert utendørstrening.

– Vi tilpasset derfor våre medlemskap til dette, og mener ikke det ble etablerte nye medlemskap slik Forbrukertilsynet hevder, sier han.

Gravir legger til at deres digitale tilbud ble flittig brukt.

Vil ikke love automatisk utbetaling

Sats-lederen sier at om noen medlemmer mener de ikke har fått det de har betalt for, så kan de kontakte dem direkte.

– Om det derimot er noen medlemmer som ikke har benyttet seg av dette og derfor ikke er fornøyd så har vi hele tiden sagt, og gjentar, at de må ta kontakt med SATS kunderservice så finner vi en god løsning.

Så medlemmer som passivt ble digitale medlemmer, uten at de benyttet tilbudet, vil ikke automatisk få pengene tilbake.

– Selv om vår juridiske vurdering er ulik Forbrukertilsynets vurdering, er det viktigste for oss at medlemmene er fornøyde, sier Gravir.