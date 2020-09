Mesterkokken vil gjøre dette til en stor delikatesse

Tørrfisk har vært blant våre mest lønnsomme eksportvarer gjennom tidene. Nå mener verdensmesterkokken Øyvind Bøe Dalelv at tørrfisken må være klar for Oslo Vest.

Karene som skjærer utvannet tørrfisk fra Lofoten på Halvors AS i Tromsø har mer enn nok å gjøre.

– Vi har aldri produsert og solgt så mye tørrfisk som denne sommeren, forteller gründer Halvor Hansen, som også selv har grepet til kniven for å møte etterspørselen.

Ansvaret for den daglige driften har han overlatt til sine to døtre, Liv og Ingrid Hansen.

Tørrfisk-sommer

Liv har med hell solgt bedriftens produkter inn til flere velrenommerte restauranter i Italia, og denne sommeren har lillesøster Ingrid bokført en sterk økning i salget av råvarer til norske restauranter.

– Det er herlig å høre at folk nå spiser tørrfisk når de går ut på restaurant. Nå i sommer har det tatt skikkelig av, forteller hun til TV 2.

REKORDSALG: Markedssjef Ingrid Hansen forteller om rekordsalg av tørrfisk til norske restauranter i sommer. Foto: Nils Ole Refvik

På sjømatrestauranten Arctandria i Tromsø har grillet tørrfisk vært en menyvinner i et par tiår, mens det på spiseriet Corner i Honningsvåg har vært klassikere som torsketunge og boknafisk som har vært mest etterspurt.

– Men nå er det kommet nye retter som er veldig trendy. Det er spesielt grillet tørrfisk som er veldig in for tiden, forteller daglig leder Odd Arne Nilsen. I sommer har ikke minst søringer på Finnmarks-ferie valgt den.

Tar tørrfisken fra nord til Oslo vest

I 2017 gikk gourmetkokken Øyvind Bøe Dalelv til topps i tapas-VM med tørrfisk som det bærende element. Nå tar kjøkkensjefen med ti års fartstid fra Staholdergaarden tørrfisken med seg til Oslo vest.

Tilberedt på en ung mesterkokks vis viser han stolt fram en forrett for sine medkokker på Michaels; sulisbrød med kremete kantareller og tørrfisk.

Øyvind Bøe Dalelv med tørrfiskretter Foto: TV 2

Slik vil kokken bidra til å spre duften av tørrfisk sørover.

– Jeg har valgt et mer moderne uttrykk, sånn at gjestene skal bli overrasket og kanskje ramle av stolen, smiler han til sitt kokkelag.

Og for Dalelv, like mye som for råvareprodusentene på Halvors AS, handler det også om å ta hjem en råvare vi i hundrevis av år har nøyd oss med å tørke for eksport, og overlatt til det latinske Europa å utvikle til matkunst på høyeste nivå.

– Jeg gleder meg veldig til å få tørrfisk på menyen og vise Oslo vest hvordan skikkelig tørrfisk skal smake, sier kokken.

– Smaker digg

At verdensmester Dalelv nå tar tørrfisk inn på menyen, gleder råvareleverandørene stort. De tror hans moderne signatur på den klassiske tørrfisken vil åpne enda flere ganer for den.

– Rettene er friske, moderne og spennende, og smaker rett og slett digg, sier markedssjef Ingrid Hansen i Halvors AS.

Far Halvor Hansen sier seg enig. Tradisjonsfisken han nå produserer ble vinner av hele tre priser i Det Norske Måltid i 2016.

– Nå gleder vi oss over at den fantastiske råvaren som tørrfisk er begynner å bli kjent her hjemme. og vår ambisjon har hele tiden vært å utnytte dette produktet i Norge, og ikke bare eksportere det, sier Hansen.