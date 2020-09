Kvinne i Stavanger tok korona-test søndag – nå er testen borte

TV 2 har vært i kontakt med en kvinne i 20-årene som ønsker å være anonym.

Hun forteller at hun søndag 30. august tok en korona-test i Stavanger, etter å ha følt seg svimmel og hatt feber i noen dager.

– Jeg dro til Stavanger Forum, der det er et teststasjon, sier hun.

Der ble hun spurt om personnummer, og måtte vise ID. Så ble testen tatt, og hun fikk beskjed om at svaret ville være klart i løpet av en til tre dager.

Hun så det ble printet ut en lapp med hennes personnummer, som ble festet til testen.

– Torsdag syntes jeg det hadde begynt å ta litt lang tid, så jeg ringte dem. Da fikk jeg beskjed om at ingen med mitt personnummer hadde tatt noen test, sier hun.

Forsvunnet

Den unge kvinnen forteller at hun nå føler seg bedre, og at hun har valgt å ikke ta en ny korona-test, som hun er blitt tilbudt.

– Jeg er symptomfri og har fått beskjed om at jeg kan gå ut igjen i samfunnet i morgen, sier hun.

Hun har vært i kontakt med test-senteret, som har forsøkt å finne ut hva som skjedde med testen, uten hell.

– De hadde til og med ringt mikrobiologen, men ingen vet hvor testen er blitt av. De sa de aldri tidligere hadde opplevd dette, sier hun.

Nå er kvinnen redd for at noe lignende kan skje andre, og at det i verste fall vil føre til at syke mennesker beveger seg ute i samfunnet.

– Det er veldig skummelt, jeg er opprørt over at testen bare er blitt borte. Nå vil jeg heller aldri få vite om det var koronavirus jeg hadde eller ikke, sier hun.

– Tester mange

Smittevernoverlege Runar Johannesen sier han kjenner til saken med pasienten som sier hun har tatt en test de ikke kan finne i deres systemer.

– Vi har gått gjennom rutinene våre, og det eneste vi kan se som en mulighet her er at den er blitt forlagt på en eller annen måte. Alle tester sjekkes nøye med ID og personnummer, så det er ikke fare for følgefeil her, sier Johannesen til TV 2.

Han sier de i Stavanger gjør rundt 530 tester i døgnet, og at det ikke har skjedd noe lignende før.

– Systemene våre har fungert veldig bra, det er første gang noe slikt har skjedd. Det er bra vi får høre om dette, så vi kan undersøke hva som har skjedd og lære av det, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med FHI, som ikke ønsker å kommentere denne enkeltsaken.