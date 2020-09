– Jeg vil ikke bli tilfreds med det jeg har

Setningen er skrevet flere ganger de siste årene. Viktor Hovland (22) er historisk.

Og fredag skrives det igjen historie av Oslo-gutten når han slår ut i Tour Championship på East Lake Golf Club i Atlanta, Georgia. Aldri før har en nordmann kommet seg til turneringen som markerer slutten på sesongen og samler verdens 30 beste golfere.

– Å komme hit er en seier i seg selv, sier Hovland til TV 2.

Makeløs debutsesong

Han har kvalifisert seg til finalen i den såkalte FedEx-cupen ved solid spill og stabilt spill. Spillerne samler poeng gjennom hele sesongen, og at Hovland til slutt endte på 27. plass sammenlagt er et tydelig tegn på at Norge har fått en golfer som har etablert seg i verdenseliten.

– Det er har vært et rart, men kult år med tanke på utviklingen av spillet mitt. Det er kult å se at man blir bedre hele tiden. Det er en kul turnering denne uken, så jeg får bare prøve å finne frem det beste spillet mitt, sier Hovland.

Formatet på helgens turnering er noe uvant. Spillerne starter med ulikt utgangspunkt ut fra hvor på rankingen de ligger. Ledende Dustin Johnson starter ti slag under par, mens Hovland og spillerne mellom 26. - 30. plass starter på par.

Det gjør naturligvis oppgaven med å vinne hele turneringen hakket vanskeligere.

– Jeg har ikke noe å tape. Jeg er spent, men ikke nervøs. Det verste som kan skje er at jeg kommer på 30. plass. Det er ikke sånn at jeg mister cuten og må dra hjem tidlig. Så det er bare til å gønne på, sier Hovland, som uansett kan smile på sedvanlig vis etter at han er ferdigspilt på East Lake.

Turneringen er nemlig av det meget lukrative slaget. Hovland er garantert minst 3,5 millioner kroner dersom han ender på 30. plass, og summen kan stige om han klatrer på listene. Vinneren står igjen med solide 130 millioner kroner.

FØRSTE SEIER: Viktor Hovland vant for første gang på PGA Touren da han gikk til topps i turneringen i Puerto Rico. Foto: Jared C. Tilton

– Det skader jo selvfølgelig ikke. Det er mye rom for å forbedre seg. Det tror jeg de andre tenker også, men det er en premie bare å komme seg hit, sier Hovland.

Han har selv spilt inn i underkant av 18 millioner kroner i sin første sesong som proff og skapt seg et navn blant sportens største stjerner. Den første seieren på PGA Touren kom i Puerto Rico Open i slutten av februar og er blitt etterfulgt av en rekke topp-plasseringer.

Prøver ikke å ta av

Hovland skrev også et stykke golfhistorie da gikk utrolige 19 runder på rad på 60-tallet og slo den 18 år gamle rekorden til Bob Estes.

– Blir det tid til å sitte seg ned og reflektere over alt du har oppnådd i din første sesong på PGA Touren?

– Det blir ikke så mye tid til det. Det er nye turneringer hver uke. Det blir fort å tenke på neste uke og neste turnering. Jeg prøver å reflektere litt når jeg er ute og reiser og har mye tid på egenhånd, sier Hovland

– Det har gått veldig fort. Det er ikke lenge siden jeg spilte college og hakket rundt der. Men man må ha hodet kaldt. Man kan ikke bli helt i «hytt og vær» med en gang man begynner å gjøre ting bra. Jeg må prøve å holde meg så rolig som jeg kan. Jeg vil ikke bli tilfreds med det jeg har.

– Er det lett, da?

– Nei, det er ikke lett. Men jeg vil alltid bli bedre med golfen. Det er det som driver dette.

Gode East Lake-minner

Hovland kommer til East Lake Golf Club i utfordrerposisjon - offensiv og optimistisk. Banen i Atlanta, Georgia har han gode minner fra og gir tro på at det er mulig å se oppover på resultatlistene.

I 2018 vant Hovland collegeturneringen East Lake Cup på sammen bane og slo også karrierens første hole in one.

– Jeg har spilt bra her før. Jeg har slått mange fine slag, som på hull elleve. Det er også veldig mye historie her, så jeg liker å spille her, sier Hovland.

Helgens turnering markerer slutten på en hektisk og spesiell sesong. Det blir imidlertid ikke så mye tid til å hente seg inn igjen før neste sesong.

Den starter allerede neste helg med turnering i California.

– Jeg tar fri neste uke. Så spiller jeg US Open uken etter. Deretter tar jeg to uker fri. Det blir litt roligere på høsten, men jeg er ikke helt sikker på hvordan det blir. Det har vært hektisk i det siste, sier Hovland, som gjerne skulle tatt seg en tur hjem til Oslo.

– Jeg har veldig lyst til å komme hjem for å treffe venner og familie, men jeg vil ikke sitte to uker i karantene.

Hovland slår ut cirka kl. 18.10 fredag sammen med kanadieren Mackenzie Hughes.