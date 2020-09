TV 2-ekspert gir Norge favorittstempelet mot Østerrike

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Dagen før den første norske A-landskampen for herrer på ni måneder gjennomførte laget sin siste trening på Ullevaal torsdag.

Når Østerrike står på motsatt banehalvdel fredag kveld, handler det både om viktige Nations League-poeng, men også om å bevare fort-statusen som nasjonalarenaen har fått under Lars Lagerbäcks ledelse.

Sist Norge tapte på eget gress var nemlig 0-3-tapet i VM-kvaliken mot Tyskland 4. september 2016, på det som fredag vil være på dagen fire år siden.

– Vi er veldig trygge her. Vi har klart å gjøre det til vår borg. Selvfølgelig med god hjelp av fansen, sier Stefan Johansen på pressekonferansen dagen før kamp.

Som alle vet er det imidlertid ingen supportere på Ullevaal fredag, og det norske laget må makte å opprettholde den ubeseirede rekken uten folkets støtte i ryggen. Landslagskaptein Johansen bekrefter at det tidlig ble rettet oppmerksomhet rundt nettopp det å gjøre landslagsarenaen ugjennomtrengelig.

– Vi har hatt fokus på det fra og med Lars og Perry kom inn. Det er en veldig god prestasjon at vi har klart å holde oss ubeseiret. Vi har hatt fokus på det, og det er klart at vi skal prøve å opprettholde det, svarer Fulham-spilleren på TV 2s spørsmål.

Mathisen: – Norge er favoritter

Skal det skje, må man unngå tap mot et Østerrike som befinner seg på 26. plass på FIFA-rankingen fredag. Norge er selv nummer 44, men allikevel holder TV 2s fotballekspert våre gutter som favoritter.

– Norge er favoritter i morgen kveld. Dette er de to beste lagene i denne gruppen, for jeg ser på både Nord-Irland og Romania som svakere enn både Norge og Østerrike. Så har Østerrike et veldig godt lag, men de er litt svekket, og Norge har et par offensive spillere som er i storslag. Så jeg holder Norge som små favoritter på Ullevaal, sier Jesper Mathisen.

Lars Lagerbäck lytter konsentrert når han konfronteres med favorittstemplet, men er diplomatisk i sin omtale av fredagens gjester.

– Østerrike har et bra lag. De har erfarne spillere og en trener som har hatt dem noen år. Dersom jeg var utenforstående, så hadde jeg sett for meg en jevn kamp. Om vi ikke presterer bra, så er det et lag vi lett kan tape mot. Jeg vil ikke peke ut noen som en større favoritt. Det beror helt på hvordan vi presterer, sier landslagssjefen.

Østerrike stiller blant annet uten sine stjernespillere Marko Arnautovic (grunnet klubbfotball i Kina) og David Alaba (for tett på Champions League-triumfen.)

I tillegg til det kampen fredag betyr isolert sett, er Østerrike-kampen også av ekstrem viktighet inn mot den EM-avgjørende playoffen mot Serbia i oktober. Sander Berge bekrefter at Nations League-kampene ikke bare betyr noe i seg selv.

– De to kommende kampene her er selvfølgelig særdeles avgjørende for inngangen til Serbia-kampen. Man ønsker å spille på seg selvtillit med to gode prestasjoner hvor vi ikke faller for mye i kampene. Vi må ut og komme tilbake til vårt beste, og gjenskape alle de gode kampene og øyeblikkene vi har hatt her, sier Sheffield United-spilleren.

Lagerbäck kan klare noe ingen har gjort før ham

Og selv om det blir tomme tribuner på nasjonalarenaen fredag, evner landslagssjefen også å se noe positivt i at 20'000 tomme seter vil juble for Norge ved eventuell seier.

– Det er første gang jeg spiller foran en helt tom stadion. Vi fikk litt erfaring på Malta, der det var lite folk på en stor arena. Den største forskjellen for meg er å kunne kommunisere direkte med spillerne. Det føles ganske godt, sier Lagerbäck.

Svensken leder fredag Norge for 15. gang på Ullevaal stadion. Unngår han tap, blir han den første landslagssjefen i Norges historie som går ubeseiret på sine første 15. Til sammenligning tapte Drillo tre av de første 15 i sin første periode som landslagssjef.

PS! Etter «startvanskene» skapte imidlertid Norge også under Drillo et soleklart «Fort Ullevaal». Fra 25. september 1991 og frem til VM-sluttspillet i USA gikk de nesten sju år og 31 kamper (20 seire og elleve uavgjorte) uten å tape.

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

4. september, Norge - Østerrike, Nations League

7. september, Nord-Irland - Norge, Nations League

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

