Boasson Hagens bruddkompis med etappeseier

Seieren på torsdagens etappe gikk til Astanas Aleksej Lutsenko etter at han var den sterkeste i et åttemannsbrudd som gikk tidlig på etappen.

Edvald Boasson Hagen var med i bruddet, men måtte gi slipp i førstekategoristigningen Col de la Lusette drøyt 25 kilometer før mål.

HEDERLIG FORSØK: Edvald Boasson Hagen så lenge sprek ut, men måtte gi slipp på den tøffeste klatringen på etappen. Foto: Benoit Tessier

– Det var bra trøkk på flatene, og da gikk det ganske bra. Da vi kom inn i bakkene, hadde jeg ikke troen på at det skulle holde unna. Jeg hadde heller ikke beina til å være med. Det var brattere enn jeg egentlig hadde forventet i den ellevekilometeren, sier Boasson Hagen til TV 2.

– Når finalen var så tøff, føles det litt bortkastet?

– Jeg hadde ikke helt troen på at det skulle bli etappeseier uansett. Hvem vet, vi kunne kanskje fått enda mer luke mot slutten, og da kunne man kanskje fått et godt resultat. Men det skjedde ikke, og da var det bare til å komme seg over den siste bakken og inn i mål, svarer rudsbygdingen.

– I bakkene har jeg vel ikke vært sånn superbra på mange år, så det var omtrent som forventet. Det føles bra på flatmark og litt småkupert, så da ser jeg frem til noen andre etapper, fortsetter han.

Lutsenko gikk solo fra den siste stigningen og holdt unna over toppen og på veien inn til målgang på Mont Aigoual i lettkupert terreng. Dette er den andre Grand Tour-etappeseieren til 27-åringen fra Kasakhstan. Lutsenko vant en etappe i Vuelta a Espana tilbake i 2017.

Blant sammenlagtfavorittene ble det en dag uten de store utskeielsene. Team Ineos Grenadiers satte fart i front i den siste stigningen og ingen forsøkte seg på noen fremstøt.

– Bruddet var veldig sterkt. Det var en god dag for oss, hvor vi hadde alt under kontroll, sier Team Jumbo-Vismas Primoz Roglic etter etappen.

– Vi kan kjøre forholdsvis konservativt med det utgangspunktet vi har, så vi trengte ikke å blåse i fillebiter allerede i dag, forklarer lagkamerat Amund Grøndahl Jansen, som fikk slippe seg bak hovedfeltet før finalen.

Julian Alaphilippe støtet imidlertid rett før mål og tjente ett sekund på resten av kapteinene. Adam Yates beholder likevel den gule ledertrøyen.

Edvald i brudd

Der onsdagens etappe gikk uten brudd, ble det til gjengjeld en solid gruppe ryttere som rev seg løs fra hovedfeltet tidlig på torsdag. Blant dem var Edvald Boasson Hagen.

Sammen med Nicolas Roche (Team Sunweb), Neilson Powless (EF Education First), Daniel Oss (Bora-hansgrohe), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) og Aleksej Lutsenko (Astana) fikk Boasson Hagen etter hvert lov av feltet til å stikke av gårde.

Bruddet kom til den innlagte spurten med drøyt 65 kilometer igjen av etappen, og Boasson Hagen trillet først over streken etter å ha tuktet Oss og Van Avermaet.

I hovedfeltet var Sam Bennett i grønn trøye først, og økte dermed ledelsen i poengkonkurransen.

Måtte slippe

Bruddet satt samlet over etappens første stigning - tredjekategorien til Cap de Coste. Det gjorde de også over den neste tredjekategorien, men så begynte det å røyne på for flere opp den tøffe klatringen til Col de la Lusette.

Oss og Boasson Hagen måtte gi slipp i bunnen av bakken da tempoet ble satt opp. Sterkest i bruddet var Lutsenko, som fikk ristet av seg resten av bruddkollegene og trillet alene over toppen.

På de siste 13 kilometerne til målgang holdt Lutsenko unna på veien mot sin aller første etappeseier i Tour de France.