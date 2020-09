Agenten avslører: Hadde avtale med Real Madrid

Men koronapandemien satte en stopper for Donny van de Beeks overgang til den spanske seriemesteren.

Donny van de Beek signerte onsdag for Manchester United, men nye opplysninger fra nederlenderens agent hevder at 23-åringen egentlig kunne havnet et helt annet sted.

Agenten til den tidligere Ajax-spilleren, Sjaak Swart, påstår nemlig at Van de Beek hadde en avtale om å signere for Real Madrid denne sommeren.

Men det var før koronapandemien slo til.

Nederlenderen var i lang tid koblet til den spanske gigantklubben, men de økonomiske konsekvensene av pandemien gjorde at avtalen ble brutt. Det skriver Daily Mail.

Midtbanespilleren signerte heller en femårskontrakt for Ole Gunnar Solskjær.

Real Madrid-avtale

– Det var mange klubber som var interessert i Van de Beek, sier agenten til spanske Marca.

– Det var klubber som Real Madrid, Barcelona, Juventus og Arsenal. I mars var alt klart for at han skulle reise til Real Madrid, men pandemien gjorde at alt ble utsatt. Klubbene har ingen inntekt. Hele scenen endret seg, sier Swart.

Istedenfor ble det en overgang til Manchester United, for en sum som ifølge The Times skal være på omlag 468 millioner kroner.

– Jeg kan ikke begynne å forklare hvilken utrolig mulighet det er for meg å spille for en klubb med en slik historie. Jeg er klar for å ta det neste steget i karrieren og spille på det høyeste nivået som er, og det er ingen høyere standard enn Manchester United, sa Van de Beek da han ble presentert.

Brev fra Van der Sar

Den tidligere Manchester United-keeperen og nå sportslig leder hos Ajax, Edwin van der Sar, har delt et åpent brev til Manchester United-fansen der han forteller om hva de har i vente.

– Det ser ut som våre stier krysses igjen. En av våre skal bli med dere denne sesongen. Og som mange andre spillere før ham, har han vært hos oss siden han var en liten gutt, skriver Van der Sar i brevet.

– Kort tid etter hans debut ble han en av våre beste. De siste årene har vært helt utrolig. Fra Europaligafinalen (Ingen harde følelser) til våre Champions League-kamper og seriemesterskap.

Keeper-ikonet håper klubben tar Van de Beek godt i mot.

– Dette er en av mange grunner til at vi ikke ønsker at han drar, men vi forstår at det er på tide for ham å ta det neste steget. Å drømme videre. Ta godt vare på vår Donny, fullfører Van der Sar.