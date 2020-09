Til lege to dager før SVD-premieren

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kun to dager før premiere av Skal vi danse, måtte Agnete Husebye (24) til legen.

«I dag har jeg vært på ultralyd av foten min», skriver Agnete Husebye, bedre kjent som «Agnetesh», på sin Instagram torsdag.

Kun to dager før premieren av Skal vi danse 2020.

Drama i kulissene

SKADE: Agnete Husebye la ut dette bildet på sin story på Instagram, torsdag. Foto: Instagram

Det er ikke første gang det er drama i kulissene til årets Skal vi danse. God kveld Norge har tidligere skrevet om Helene Spilling (24) og Nate Kahungu (24), som gikk til politianmeldelse etter Spilling mottok drapstrussel.

Huseby forteller i en melding til God kveld Norge at det ikke er snakk om en alvorlig skade.

– Alt står bra til. Jeg har ikke skadet foten, men bare litt overbelastning på grunn av mye uvant trening, forteller hun.

Videre på sin Instagram-story skriver 24-åringen «det var jo gøyalt det», etterfulgt av bilder fra seansen.

Dansepartnere

Agnete Huseby er kjent som en av Norges største Youtubere, og ble i 2019 kåret til «Årets influencer». Husebye skal danse med Bjørn Wettre Holthe.

Han har vært med i Skal vi danse flere sesonger. Holthe vant den første sesongen med Kathrine Moholt, og i fjor svingte han seg med politikeren Sandra Borch.

Han har delt en rekke videoer av Husebye på sosiale medier, og det er helt tydelig at de to allerede har blitt gode venner. I TV 2 Sumo-serien Dansebobla sier han at han er svært fornøyd med å ha fått den unge influenseren som partner i år.