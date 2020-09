Potetsalat med eple, grønnsaker og spekemat

Det bugner av norske grønnsaker i Wenches nydelige salat. Her brukes også norske jordbær og norsk ost. Husk - fantasien er den beste oppskriften.

Wenche lager dagens rett fra Skarstad Gartneri & Gårdsmarked utenfor Kongsvinger. Ta en titt i kjøleskapet og bruk det du har av grønnsaker. Rotgrønnsaker kan eventuelt kokes knapt møre.

Dette trenger du:

8-10 stk kokte lune poteter

8-10 sukkererter, kokt knapt møre

1 liten rødløk, valgfritt

1 -2 norske epler

3-4 reddiker

2 vårløk, finsnittet eller ca. 1 dl finsnittet gressløk

4-6 små tomater eller 2-3 klasetomater

Eventuelt 4-6 jordbær i skiver

Hvit ost i terninger, type fetaost

Eventuelt spekemat eller varmrøkt/gravet fisk

Dressing:

1 ss grov sennep eller 1 ss Fungi soppsoya

2 ts flytende honning

Ca. 1 dl rapsolje

Eventuelt noen dråper sitron

Salt og grovmalt pepper

Slik gjør du:

Rens og finhakk løken og legg den i iskaldt vann i 5-10 minutter, da blir sprø og rundere på smak. Del de kokte potetene og rå eplene i biter. Sukkererter deles i to. Finsnitt vårløk/gressløk. Del reddiker i båter. Anrett på et serveringsfat, legg over skiver av spekemat eller varmrøkt, eventuelt gravet fisk.

Visp sammen sennep eller soppsoya og spe med olje i en tynn stråle, mens du visper til en glatt dressing . Tilsett flytende lun honning og sitronsaft. Smak med salt og pepper.

Vend sammen alle ingrediensene til salaten og fordel over dressingen .