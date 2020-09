Legemiddelverket vil nekte Vollvik å selge munnbind

Onsdag kveld ble forretningsmannen Idar Vollvik sluppet fri, etter å ha vært i varetekt siden tirsdag morgen. 52-åringen er siktet for uriktig merking av produktene sine, et brudd på lov om medisinsk utstyr.

I ettermiddag jobber Legemiddelverket med et vedtak om omsetningsstopp for munnbind rettet mot Vollviks virksomhet.

Det får TV 2 opplyst av Legemiddelverket.

– Vi jobber med å få på plass et vedtak om omsetningsstopp. Vi prøver å få det på plass i dag, senest i morgen, sier Hanne Kværnstuen, kommunikasjonsrådgiver i Legemiddelverket til TV 2.

Legemiddelverket har aldri tidligere fattet vedtak om omsetningsforbud for munnbind. Vedtaket som setter stans for Vollviks omsetning av munnbind blir dermed historisk.

Fjernet produkter torsdag

Flere endringer er allerde uført i Vollviks nettbutikk. Dette skjedde uten innblanding fra Legemiddelverket.

KJENT ANSIKT: Tidligere Chess-gründer Idar Vollvikhar de senere år gjort seg bemerket for nettbutikken Ludo Store. . Foto: Larsen, Håkon Mosvold

TV 2 har torsdag undersøkt alle produktene som Idar Vollvik tilbyr kundene sine via nettbutikken Ludostore.

Torsdag formiddag var det syv ulike produkter med munnbind tilgjengelig i nettbutikken Ludostore.no.

Munnbindene var av typen vanlig 3-lags ikke-medisinsk munnbind, medisinsk type 1 og medisinsk type 2R.

OPPRINNELIG: Slik så nettsiden ut torsdag i 12-tiden. Foto: Skjermdump

I ettermiddag har flere av produktene blitt fjernet, og noen er byttet ut.

Fjernet munnbind fra kinesisk produsent

Torsdag ettermiddag er alle munnbind av type 1 fjernet. Ifølge Vollviks nettsider var disse produsert av Shandong Intco Medical Products Corporation. Selskapet holder til i Kina.

ETTER: Slik ser nettbutikken ut etter at endringene er utført. Munnbindene fra de kinesiske produsenten er noe Foto: Skjermdump

Tidligere i dag kunne kundene velge mellom fire ulike produkttyper som inneholdt munnbind av typen 2R. Dette er de munnbindene som gir best beskyttelse.

Produktene som tidligere i dag var til salgs, var produsert av selskapet Haian Medigauze Co. Ltd. Også disse har hovedkvarter i Kina.

Nå er alle produktene som stammer fra Haian Medigauze Co Ltd. fjernet fra Vollviks butikk.

Alle munnbindene av type 2R som Vollvik nå selger, er produsert av produsenten 3A Medical. Dette er den samme produsenten som lager munnbindene til salgs i Apotek1-kjeden.

Gjennomgår beslag

Politiet opplyser til TV 2 at de torsdag jobber med gjennomgang av et stort beslag. Politiadvokat Sigrid Sulland avviser at politiet har noe å gjøre med at noen av Vollviks produkter nå er fjernet fra nettbutikken.

BESLAG: Politiet aksjonete tirsdag mot et av lokalene som er disponert av Idar Vollvik. Foto: Marit Hommedal/ NTB scanpix

– Vi har sikret oss de bevis vi har behov for i saken. Vi har ikke foretatt oss noe knyttet til driften av den aktuelle nettsiden, sier Sulland.

I tillegg til enorme mengder munnbind, har politiet også sikret seg et større elektronisk beslag som knytter seg til virksomheten.

De har også gjort et elektronisk beslag fra den andre siktede i saken. Politiet vil ikke gi noen opplysninger om den andre siktede, bortsett fra at vedkommende er siktet for brudd på samme bestemmelse som Vollvik.

20 inne til avhør

Den andre siktede har ikke fått en offentlig oppnevnt forsvarer.

– Vi har gjort avhør av rundt 20 avhør i saken, og det vil bli aktuelt med flere de kommende dagene. Det er også mulig at vi vil gjennomføre nye avhør av Vollvik, sier Sulland.

TV 2 har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Idar Vollvik. Vi har også forsøkt å kontakte daglig leder i Ludo Store AS, Anita Vollvik, uten å få svar.

Idar Vollviks forsvarer Einar Råen har uttalt til TV 2 at hans klient ikke ekjenner straffskyld.

Forsvareren sier saken dreier seg om at Vollvik den siste tiden har kjøpt et mindre parti med munnbind fra en norsk importør.

– I den forbindelse kan det ha oppstått en misforståelse med tanke på hvilket produkt dette var, sier Råen.