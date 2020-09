Rullestol-ekspedisjon tok dramatisk vending

Ekspedisjonen over Grønland endte i dramatisk redningsaksjon for brødrene Tord og Even Meisterplass.

Da Tord Are Meisterplass (30) i 2015 ble lam fra brystet og ned, var han redd han måtte gi slipp på eventyrlysten og den aktive hverdagen.

Slik ble det imidlertid ikke, og i juli la han, lillebror Even (29) og fire andre ut på ekspedisjon til Grønland, etter flere år med planlegging.

Planen var å krysse Grønlandsisen på ski, eller i Tord sitt tilfelle pulk med staver.

De første dagene av ekspedisjonen gikk smertefritt, og de to brødrene minnes gode minner og vakker natur.

– Det var ulikt noe annet jeg har opplevd. Helt rått og spektakulært. Jeg trives på tur og har ikke behov for så mye impulser, så for meg var det helt fantastisk, forteller Tord til God morgen Norge.

FORNØYDE: Første del av ekspedisjonen gikk smertefritt. Foto: Grønlandsdraumen VÅTT: Mye vann på isen førte til vakre, turkise omgivelser. Foto: Grønlandsdraumen PULK: Tord brukte pulk og staver for å komme seg frem. Foto: Grønlandsdraumen

Sjokktømming av urinblæren

Men på dag ni skjedde det noe som i stor grad skulle påvirke resten av ekspedisjonen. Tord, som har kateter, oppdaget nemlig en knekk på slangen til urinposen, som forøvrig også var tom. Blæren hans hadde med andre ord ikke fått tømt seg.

Knekken ble rettet opp, men urinen som hadde samlet seg opp ble tømt for raskt, en såkalt «sjokktømming».

– Jeg hadde sjekket urinposen og slangen tre timer før dette. I løpet av de timene hadde det samlet seg 1,5 liter urin i blæren min, sier Tord.

– Vanligvis ville jeg ha kjent det på kroppen, men det var så kaldt at jeg fokuserte på å ikke bli nedkjølt. Jeg mistolket signalene fra kroppen, fortsetter han.

Legene var bekymret

Lillebror Even og de andre var oppe og sjekket på Tord flere ganger den påfølgende natten. Morgenen etter fortsatte de ferden over isen, men etter dagens tredje økt, merket de at Tords helse var redusert.

– Tord var litt apatisk og vanskelig i språket på økt tre den dagen, forteller Even.

De fikk ham inn i teltet og varslet støtteapparatet hjemme i Norge. Tord hadde fått en infeksjon i kroppen som følge av sjokktømmingen, og legene var bekymret for tilstanden hans.

VARSLET: Even og resten av gjengen varslet til slutt støtteapparatet i Norge. Foto: Grønlandsdraumen

– Legene var ganske klare på at totalbildet var utrygt, sier Even.

Iverksatte redningsaksjon

En redningsaksjon ble satt i gang, og eventyrer Lars Ebbesen var en av dem som deltok. Han har tidligere uttalt at aksjonen er en av de vanskeligste han har vært med på, grunnet værforholdene. De var nødt til å finne en luke med fint vær for å lande helikopteret.

Tord, Even og resten av gjengen opplevde imidlertid det hele som ganske udramatisk.

REDDET: I en luke med fint vær kunne redningshelikopteret lande. Foto: Grønlandsdraumen

– Vi skjønte nok ikke hvor krevende redningsaksjonen var, og vi visste heller ikke det Lars visste med tanke på været, sier Even.

De to brødrene ble fløyet til et sykehus i byen Sisimiut på Grønland. Der fikk Tord videre behandling. Etter fire dager kunne de to endelig vende hjem til Norge.

Fornøyd med egen innsats

Selv om de ikke klarte å krysse Grønlandsisen, er Tord godt fornøyd med ekspedisjonen.

– For noen virker det kanskje som et mislykket forsøk. Å krysse var ett av målene. Men å vise at en i min situasjon har kapasitet til noe som dette var et annet mål, og det klarte vi. Mange har vært kritiske. Det handler om å bryte med forestillingene til folk, sier Tord.

Også lillebror Even er imponert over Tords ståpåvilje.

– Da han skadet seg var jeg skeptisk til hvordan dette ville gå. Han klarte jo ikke å sitte i ro i en time engang, og nå måtte han sitte i rullestol. Men han holder seg aktiv og går dypt inn i prosjektene sine. Kall det gjerne eventyrlyst, men det går på å ha en motivasjon i livet, avslutter Even.