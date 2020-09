Høsten er her – men det kommer noen lysglimt

Sommeren er over, opplyser meteorolog Ina Ynnesdal. Likevel er det noen lysglimt for dem som vil nyte sola.

Torsdag fører en værfront med seg regn og kraftig vind på vestlandet. Fronten vil utover torsdag trekke seg mot de sørlige delene av landet og østlandet.

– Det blir nok mye regn i den sørlige delen av landet vårt utover kvelden torsdag og fredag, sier vakthavende meteorolog i Storm, Ina Ynnesdal, til TV 2.

Grått og vått

I Nord-Norge er det ganske pent vær og høye temperaturer torsdag, men også her vil været bli påvirket av fronten fredag og inn i helgen.

– Hele landet vil bli påvirket av dette inn i helgen. Temperaturene i sør vil bli lavere enn den har vært, og det vil bli mye grått og vått vær i hele landet, sier Ynnesdal.

Hun sier det er Nordland og Troms som vil få mest grått og vått vær i helgen, og at Sør-Norge kan oppleve perioder med sol og høyere temperaturer gjennom helgen.

– Det er bare å nyte det når solen titter fram, sier hun.

Høst

Meteorologen sier det vi ser av vær nå, er høsten.

– Høsten er kommet for å bli, iallfall for en stund. Sommeren er over, sier hun.

Temperaturene kan strekke seg så høyt som til 20 grader i helgen enkelte steder i sør, men vil framover ligge lavere enn det vi har sett den siste tiden.

– Utover i neste uke ligger vi på kanskje opp til 18 grader dersom solen viser seg, mens det store deler av tiden vil ligge lavere enn dette, sier Ynnesdal.

Hun sier at mandag kan bli en slags hviledag.

– Da vil det for den sørlige delen av landet vårt komme et pusterom med lettere vær, og østlandet vil få mest oppholdsvær. Men den fronten som er over oss nå vil gjennom helgen gjøre at ingen slipper unna høst-været, sier hun.

Også Nord-Norge kan se fram til en noe lettere mandag.

– Det kan komme enkelte byger, men mindre regn enn gjennom helgen, sier hun.