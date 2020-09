Slutt på rekordbillig strøm – slik blir høstens strømpriser

– Strømprisene i Norge de siste månedene har vært de laveste noensinne, konstaterer kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i strømbørsen Nord Pool.

– I sommer har strømprisene vært elleville. Mange har nærmest hatt gratis strøm, og prisene har ligget ned mot ett øre per kilowatt time (kWh) i Sør-Norge hele sommer, sier direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios, som er strømleverandør på bedriftsmarkedet.

I Nord-Norge har nivået ligget noe høyere, men fortsatt svært lavt.

– Strømprisene i sommer har vært ekstremt lave over lang tid. Nivået er det laveste vi har registrert over en så lang periode siden vi deregulerte kraftbransjen og etablerte et kraftmarked fra midten av 90-tallet, altså de siste 25 årene, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Wattsight.

Fulle vannmagasiner

Kraftmarkedet i Norge henger sammen med det nordiske og det europeiske kraftmarkedet, og det er mange faktorer som er med på å påvirke de norske prisene.

Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool

– Men først og fremst er det været som har stor betydning for de norske prisene. Strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet. Vi hadde en mild og våt vinter, og når temperaturene er ganske høye og det regner mye, blir tilbudet på strøm bra. Vi bruker heller ikke like mye strøm når det er varmere ute, slik at etterspørselen heller ikke blir så høy. Det er med på å påvirke prisene, sier Johansen i Nord Pool.

I tillegg til at det var relativt mildt gjennom vinteren og våren, hadde vi mye nedbør og snø i fjellet.

– De lave prisene skyldes at man hadde et veldig stort snølager som smeltet. Dette kunne ikke spares og ble momentant satt i produksjon. I tillegg har det vært mye vindkraftproduksjon i Norden, som har fortrengt vannkraften, sier Myhre i Entelios.

Når all snøen skulle smelte, var det rett og slett ikke plass i magasinene.

– Det kom prognoser på at vannet ville renne over dammen i magasinet, og da blir det ikke verdt noen ting. Derfor ble alternative verdier på det man produserer veldig nært null. Midt i denne situasjonen kom alle påvirkningene fra koronaviruset inn fra sidelinjen og reduserte aktiviteten og forbruket, og da fikk man produsert enda mindre, sier Lilleholt i Wattsight.

Stigning de siste ukene

Strømprisene påvirkes også av hvor mye kraft som kan flyttes fra et område til et annet.

– Det har i perioder vært noe utfall av kabler til utlandet på grunn av vedlikehold. Det har vært redusert kapasitet til å overføre strøm til Sverige og Danmark, som har gitt lavere priser i Norge, sier Johansen.

Lilleholt sier det blant annet var et skip som dro av tre kabler mellom Norge og Sverige.

– Både til Sverige, Danmark og til Nederland har det vært store begrensninger på hva man kunne eksportere på grunn av feil på kabler. Det førte til at Sør-Norge ble innestengt med altfor mye produksjon og perioden med lave priser ble forlenget, sier Lilleholt.

De siste ukene har strømprisene steget fra drøyt ett øre kWh til rundt 19 øre kWh.

– I august har det vært litt finvær, og da tørker systemet litt opp. Den momentane produksjonen stopper opp, og man kan spare kapasiteten i vannmagasinene til vinteren, som er bra for norske husholdninger. Da stiger også prisene til det som tilsvarer de internasjonale kraftprisene, sier Myhre.

Analysesjef i Wattsight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Wattsight

Lilleholt sier finværet i august har gjort at risikoen for at vi taper vann har blitt vesentlig mindre. Siden nesten all snø nå er smeltet er usikkerheten i hvor mye snø som ligger i fjellet nesten borte.

– Man starter også å forbruke mer enn det som kommer som nedbør daglig, og vi går inn i det vi kaller for tappesesongen. Det fører til at produsentene nå får litt mer kontroll på situasjonen og etter hvert kan velge å spare vannet til en tid hvor man kan få bedre betalt for produksjonen. Da stiger prisene raskt mot de alternative produksjonsformene man finner i markedet, sier Lilleholt.

Høsten

Tall fra Nord Pool viser at strømprisene for august i år gjennomsnittlig lå mellom 3 og 7 øre per kWh ulike steder i landet. Til sammenligning var prisene på samme tid i fjor på rundt 35 øre per kWh.

– På høsten er det naturlig at prisene stiger mens det blir kaldere ute. Men selv om prisene har steget noe de siste ukene, er de fortsatt veldig lave sett mot tidligere år, sier Johansen.

Wattsight forventer at strømprisene vil stige jevnt utover høsten, og gå opp mot 30 øre per kWh en gang inn i vinteren.

– Den siste uka har vi passert 15 øre per kWh, men det stiger jevnt for hver uke nå. Derfor må folk forvente høyere priser de neste månedene, men jeg forventer ikke høyere priser enn det vi normalt ser på høst og vinter. Det er bare at vi kommer fra et unaturlig lavt nivå, sier Lilleholt, og fortsetter:

– Vi har fortsatt litt ekstra vann i magasinene i forhold til det som er normalt, og vi øker raskt volumet produsert fra vindmøller. De siste årene har vi fått installert mye vindkraft, som produserer nesten uansett pris. Det vil bidra til å dempe prisene noe i høst og vinter, om vi får noe vind.

Vinteren

Myhre sier markedet forventer at strømprisene vil ligge på cirka 25 øre per kWh utover høsten.

Direktør for kraftforvaltning i Entelios, Andreas Myhre. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Hvis det blir prisen i høst, vil gjennomsnittsprisen for 2020 bli på rundt 13 øre i snitt. Med moms og alt du sparer på å bruke mindre på varme, tilsvarer det at en vanlig husholdning vil spare mellom 5000 og 7000 kroner i sitt årlige strømforbruk. Folk må forberede seg på høyere strømpriser, men de vil fortsatt være mye lavere enn normalt, sier Myhre.

Lilleholt minner om at kraftprisdelen av strømregningen bare er én av delene på fakturaen din.

– Offentlige avgifter, fastledd og nettleie vil fortsatt ha samme nivå som før. Derimot vil momsleddet av kraftprisen også bidra til lavere pris totalt sett, sier Lilleholt.

Han sier strømprisene inn mot vinteren er avhengig av temperaturen.

– Prisene kan variere mye etter om vi ser en kald eller en mild vinter. At prisen i perioder kan variere mellom 20 og 50 øre per kWh time midt på vinteren må man kunne regne med. Da betyr det ikke like mye hvor mye vann det er i magasinet.