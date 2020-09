Etterlyser «Vær Varsom-plakat» for reality-bransjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Erik Alfred Tesaker (41) mener det ferdige produktet viste et helt annet bilde enn den virkeligheten han opplevde i opptaksperioden under Farmen kjendis.

Denne uken kom tidligere Farmen kjendis-vinner, Erik Alfred Tesaker, med ny bok. Der får vi blant annet bli med bak kulissene i tiden etter Farmen-deltakelsen.

– Det var en tung periode, det var det absolutt, forteller Tesaker til God kveld Norge.

Sitter igjen med en bismak

Tesaker, kjent fra NRK-programmet «Oppfinneren», ble regnet som en favoritt hele veien under programmet.

Det ble mye drama under selve finaledagen, da de andre deltagerne brukte mye tid på å konfrontere sørlendingen med alt de mente han hadde gjort galt inne på gården. Han ble blant annet beskyldt for å ha oppført seg uærlig mot flere mennesker og skapt intriger.

41-åringen har gjort seg mange tanker rundt sin egen deltakelse i ettertid, og er fortsatt frustrert over at det ferdige produktet viste et helt annet bilde enn den virkeligheten han opplevde i opptaksperioden.

«Jeg ble helt dårlig da alt dette begynte å komme på tv. Jeg har ikke sovet på flere netter», forteller han i boka.

Farmen kjendis-finale 2020 Mia Gundersen Erik Alfred Tesaker Foto: Alex Iversen/TV 2

Etterlyser retningslinjer

– Jeg tenkte vel at Farmen var mer dokumentarisk, men det viste seg at de klippet det mer dramatisk enn jeg visste, forteller han.

Tesaker angrer ikke på at han ble med, men han etterlyser en Vær varsom-plakat for reality-bransjen for å hindre at deltakere bukker under.

– Det finnes ingen etiske retningslinjer på klippingen. Der er Farmen den snille lillebroren sammenlignet med andre realityprogram, men jeg tror det ikke bør være opp til hver enkel, forteller han.

Han sier også at det var tøft mentalt å være med.

– Folk vet ikke hvordan det er bak produksjonen. Etter jeg trodde jeg hadde vært en ok fyr viste det seg at folk var misfornøyd med det jeg hadde gjort. Det fremmer en bismak, forteller han, og legger til;

– Bransjen er kjent med å ha en slik retningslinje på hvor grensen går i å klippen. Kanskje man kan ha en debatt på hva man kan få til.

Takker Farmen

For Tesaker er det viktig å understreke at han hadde en fin opplevelse med produksjonen, både før, under og i etterkant av innspillingen.

Programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen sier til God kveld Norge at de er takknemlige for innsatsen Erik Alfred gjorde underveis i programmet.

– Erik Alfred imponerte oss og seerne hele veien til finalen, som han vant helt fortjent. Vi setter stor pris på de tilbakemeldingene han har gitt oss om det han opplevde underveis i produksjonen, og hans vurderinger av de ferdige programmene.

Haldorsen påpeker at det er krevende å være med på Farmen, men at de ikke kjenner seg igjen i hans påstander.

– Vi forenkler og forkorter når det er nødvendig, men vi forteller ikke historier det ikke finnes grunnlag for. Sannheten er at vi ofte dropper å fortelle om konflikter der det ikke er mulig å belyse begge sider av saken, forteller hun og fortsetter:

– Vi har som prinsipp at det skal være «tilsvarsrett» hvis noen blir utsatt for kritikk. Det er en av grunnene til at vi hele veien intervjuer deltakerne om det som oppstår i realityen. Ikke for å dyrke konflikter, men for å forklare dem for seerne, sier Haldorsen.