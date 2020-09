«Vendepunkt for hvordan vi ser på rusmisbrukere»

Når man hører ordene “narkoman”, “rusmisbruker” og “alvorlig rusproblem”, vil de fleste få helt andre assosiasjoner enn en tilsynelatende vellykket og populær idrettshelt.

Mange ser gjerne for seg slitne heroinister som bor på gata, men det mangler ikke på tilsynelatende vellykkede og velfungerende rusmisbrukere rundt omkring i Norge.

Sannheten er at rusmisbruk skjer i alle samfunnslag, og blant alle typer mennesker, selv tidligere toppidrettsutøvere.

Likevel er det å ha et problematisk forhold til rus fortsatt stigmatisert og tabubelagt. For mange er rusmisbruk og avhengighet forbundet med skam.



Det kan gjøre det vanskeligere å søke hjelp fordi det er skamfullt å i det hele tatt innrømme at man har et problem.

Stereotypien om rusmisbrukerne på Plata kan også gjøre det vanskeligere å få øye på rusproblemer når det kommer i en helt annen innpakning.

For mange som sliter med et gryende rusproblem, kan de gamle stereotypiene gjøre det enklere å skyve unna ubehagelige spørsmål fordi man tross alt ikke er “narkis”.

Mer åpenhet rundt den typen blandingsmisbruk som Northug forteller om, med en kombinasjon av alkohol, kokain og sovepiller, kan kanskje bidra til at flere tør å be om hjelp før det er for sent.

Etter at Petter Northug fortalte om sitt rusproblem, har reaksjonene fra tidligere lagkamerater, konkurrenter, media og Ola Nordmann strømmet inn. Alle har selvsagt vært enige om at den vanvittige råkjøringen er totalt uakseptabel.

Det er både ulovlig og ekstremt farlig. Samtidig har hovedfokuset hos de aller fleste vært at Northug nå må få hjelp til å håndtere rusmisbruket sitt.

Selv om Northug selv sier at han er forberedt på å ta sin straff, har omverdenen i hovedsak sett på kokainbruken først og fremst som et rusproblem han må få hjelp til å komme seg ut av, ikke et lovbrudd han bør kastes i fengsel for.

Jeg syns det er bra at rusproblemer møtes med tilbud om behandling og hjelp fremfor fordømmelse og straff.

Samtidig kan jeg ikke unngå å tenke at det finnes veldig mange der ute som også hadde fortjent den samme rausheten og det samme støtteapparatet som den tidligere skikongen nå får tilgang til.

Selv om idrettshelten Petter Northug har det ekstremt tøft akkurat nå, er rusmisbrukeren Petter Northug i en veldig privilegert posisjon. Han kommer til å få en oppfølging og et behandlingstilbud som de fleste andre i samme situasjon bare kan drømme om.

Han har fortsatt en lang vei å gå, men det kommer ikke til å skorte på folk som vil gjøre absolutt alt for å hjelpe ham opp på beina igjen.

På pressekonferansen for snart to uker siden sa Northug at det kanskje var bra han ble tatt. Han beskrev det som en vekker, og det er ingen tvil om at hendelsen var et vendepunkt for ham. Kanskje kan dette også bli et vendepunkt for hvordan vi ser på rusmisbrukere.

Absolutt alle er tjent med et samfunn der vi har mer åpenhet rundt rusavhengighet og rusmisbruk. Mer åpenhet gjør det lettere å forebygge og oppdage rusproblemer.

Mindre skam og stigmatisering kan gjøre det enklere å innrømme at man har et problem, både overfor seg selv og andre. Mer åpenhet og raushet kan også gjøre livene litt enklere for de tyngste rusmisbrukerne i samfunnet vårt.

Alle som sliter med rus fortjener å bli møtt med en hjelpende hånd, uavhengig av hvor mange VM-gull de har i medaljesamlingen.