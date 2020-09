Pilene pekte oppover - så startet rabalderet i Trøndelag Ap

Jonas Gahr Støre så lenge ut til å notere seg en pen fremgang på Kantars september-barometer for TV 2. Bakgrunnstallene viser nemlig at Arbeiderpartiet lå betydelig over det endelige resultatet frem til rabalderet startet i Trøndelag Ap. Det var torsdag kveld i forrige uke helvete igjen brøt løs rundt Giske. AUF trakk sin støtte, valgkomiteen ble bedt om å lage ny innstilling. Dagen etter trakk han seg.

Meningsmålingsbyrået Kantar foretok seks hverdager med telefonoppringning for å høre hva folk vil stemme. Tre dager før siste runde med Giske bråk. Og tre dager etter at 29 år gamle Sandra Skillingsås fortalte sin historie om ukultur og en ubehagelig nachspiel-opplevelse med Giske til Adressa.

Hvis vi ser på tallene frem til og med torsdag 27. august lå Ap an til å få godt over 28 prosents oppslutning, en kraftig økning fra forrige måned og godt over valgresultatet sist. Men ser vi isolert på de tre dagene med opptak etter Giske-bråket, ramler Ap ned på drøyt 20 prosent.

Ap endte i sum altså 24,7 prosent, en ørliten tilbakegang. Men bak de noe kjedelige tallene ser vi et gallup-drama uten like for Ap. Det må understrekes at feilmarginen er større når vi bryter ned tallene slik. Men det kraftige fallet til Ap er godt innenfor alle feilmarginer og er det fagfolkene kaller statistisk signifikant.

Nå skal det legges til at bråket rundt Giske raskt ble toppet av en ny bitter maktkamp mellom to av Aps nord-trønderske stortingsrepresentanter gjennom helgen. Det har nok også bidratt til at velgerne fortsatte å vende partiet ryggen de to siste dagene over helga.

Det er også verdt å merke seg at den vanligvis så solide Ap-bastionen Midt-Norge nå er blitt den svakeste landsdelen for Ap. En klar tendens i bakgrunnstallene er at Ap faller kraftig i Midt-Norge siden august-målingen.

Vi kan trygt slå fast at velgerne ikke liker utenompolitisk støy, bråk, krangler og bakvaskelser.