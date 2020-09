Camping har bare blitt mer og mer populært i Norge de siste årene. I 2020 har det tatt helt av, godt hjulpet av stengte grenser. Det er mange som har hatt sin første ferie campingvogn og bobil denne sommeren.

Det finnes nærmest et nærmest uendelig utvalg av campingvogner, for de som ønsker seg det.

Men her har vi funnet en som virkelig skiller seg ut. Ikke bare fordi den er tilpasset offroad-kjøring, men fordi den er utrolig romslig og tilpasningsdyktig.

Mobi X heter den vesle camperen. Og den har flere overraskelser på lager.

Her er campingvogna du ikke har sett maken til

Soveplass til seks

I utgangspunktet skulle man kanskje ikke tro at det var mulig å sove selv for én person her. Men det er før du trekker ut veggen som forlenger lengden på vogna. Da åpner det seg plass til to personer her.

I tillegg er det et eget telt som kan foldes ut av den ene sideveggen – og som gir soveplass til ytterligere to personer.

Dette er standard-utgaven av Mobi X. Men kjøper du takteltet, som er ekstrautstyr, har du plutselig overnatting der, også.

Dermed er vi oppe i de seks vi lovet i tittelen. Heftige greier!

Kan trekke henger - mange elbil-eiere får likevel problemer

Fullutstyrt kjøkken

Men skal du på langtur, er det naturligvis greit å ha litt flere fasiliteter enn sengeplass. Og Mobi X har noen overraskelser her, også.

Et fullverdig kjøkken blir tilgjengelig når du bretter ned den ene sideveggen. Bak veggen åpenbarer det seg oppbevaring av bestikk og tallerkener, gryter og annet kjøkkenutstyr. Alt dette er standardutstyr som følger med vogna.

Kokeplate er på plass – og det samme er faktisk også vask.

En stor teltduk trekkes ut som tak over kjøkkenet, og kan gi ly over en sittegruppe, i tillegg.

Slik unngår du å få ødelagt campingferien

Toalett

Et toalett og utendørs dusj må man selvsagt ha med seg på tur. Og legger du nok penger på disken, får du både varmt vann og en 150 liters vanntank.

Dette burde vel holde for de fleste. Men om du vil dra på ytterligere, kan du jo gå for toppmodellen til Modi Lodge. Den heter Liberty – og byr på luksus på tur. Digert dobbelseng, stor innvendig bad med dusj og til og med tilrettelagt for rullestol.

Her kan du se bildene av "storebroren" Liberty:

Ferie med campingvogn: Er dette så lurt?

Pris

Det er en produsent i Sør-Afrika som står bak de kreative campingvognene. Prisene starter på rundt 220.000 kroner, i hjemlandet. Det er for den barske offroad-vogna med soveplass til opptil seks personer.

Skal du ha luksusutgaven, Liberty, må du ut med nesten treganger så mye. Men da får du jo ikke soveplass til seks ...

Video: Her snakker vi spesiell camping-tur:

Dette var Europas størsete bobil