Her gjør politiet nye undersøkelser i Hagen-huset

LØRENSKOG (TV 2): Om to og en halv uke skal drapssiktede Tom Hagen (70) i utgangspunktet få tilbake huset sitt. Nå gjør politiet undersøkelser for første gang siden starten av august.

Politiet har ikke tidligere ønsket å svare på hvilken type undersøkelser de har planer om å gjøre i Sloraveien 4 – som de mener er et drapsåsted.

Torsdag er minst fem politifolk på plass. Flere ganger har en av dem gått ut av baksetet en sivil politibil, mens en annen har filmet øvelsen.

Politibilen står parkert med fronten inn mot garasjen. En politimann ahr flere ganger tilsynelatende forsøkt å starte en av bilene de har med, uten å lykkes med dette.



– Av hensyn til etterforskingen ønsker ikke politiet å fortløpende kommentere når vi gjør undersøkelser i Sloraveien, eller hva slags undersøkelser som utføres, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en-post til TV 2.

PÅ TRAPPA: Flere etterforskere, samt fotografen, har samlet seg ved inngangsdøra i Sloraveien 4. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Har til 21. september

Tom Hagen har ikke hatt tilgang på sin egen bolig siden han ble pågrepet 28. april i år.

Da hadde Anne-Elisabeth Hagens (68) forsvinning vært etterforsket i 18 måneder, og politiet hadde gjort en rekke undersøkelser både i og utenfor huset.

Under et rettsmøte i midten av august ba politiet om å opprettholde sitt beslag i Sloraveien 4 i tre måneder. De fikk medhold i Nedre Romerike tingrett, men Eidsivating lagmannsrett besluttet senere at huset må leveres tilbake etter én måned.

Dermed har politiet kun til 21. september før Tom Hagen får flytte hjem.

Den 17. august monterte politiet kameraer på tomta.

PÅ TOMTA: To sivile politibiler og flere betjenter jobber på eiendommen torsdag formiddag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Norges mest undersøkte

Under rettsmøtet redegjorde politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos for hva politiet har gjort i huset siden pågripelsen. Han har betegnet Sloraveien 4 som Norges mest undersøkte åsted.

Andersson forklarte at undersøkelsene har pågått for fullt selv om de ikke har vært så mye til stede i huset. Politiet vil minimere tiden de er inne i boligen for å sikre at de ikke ødelegger bevis.

Overbetjenten forklarte at det gjøres et møysommelig arbeid på åstedet. Ett svar genererer ofte nye spørsmål. Samtidig, sier han, må teknikerne gå langsomt frem for ikke å overse spor eller begå feil.

TV 2 er ikke kjent med hva politiet eventuelt forsøker å rekonstruere denne uken.