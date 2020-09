Smitten øker – dette bekymrer Nakstad mest

Smitten i Norge er på høyeste nivå siden i april. Nå er Espen Nakstad bekymret for at kommunene ikke klarer å følge opp lokale smitteutbrudd.

163 personer har fått påvist koronaviruset i Norge det siste døgnet. De siste to døgnene har 252 personer fått påvist smitte.

Den største økningen de siste dagene skyldes et utbrudd i Østfold, der blant annet 63 tilfeller knyttes til en muslimsk høytidsfest. I norsk sammenheng må tilbake til den 3. april for å se lignende tall.

Statistikken preges av lokale utbrudd, og FHI skriver i sin ukentlige rapport at smitten fremdeles totalt sett i landet er lav.

Likevel frykter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad nå at enkelte kommuner skal bli overveldet av lokale smitteutbrudd.

Må både teste og smittespore

Når en kommune opplever et utbrudd av smitte blir belastningen stor når de må øke innsatsen på testing, iverksette smittesporing, og sende folk i karantene.

– De aller fleste utbruddene har involvert et stort antall personer med relativt mange positive prøver, sier Nakstad til TV 2.



Han påpeker at disse tallene trekker det nasjonale snittet veldig opp.

Likevel er han redd for at lokale utbrudd kan bli for ressurskrevende for enkelte kommuner.

– Det mest bekymringsverdige er at det er krevende for kommunene både å teste og smittespore i forbindelse med utbrudd, sier han.

På tross av dette mener Nakstad at smittesituasjonen er under kontroll, og at kommunene foreløpig har vært i stand til å plukke opp de fleste tilfellene.

Lokale utbrudd

Helsemyndighetene har siden gjenåpningen startet varslet at det vil komme forholdsvis store, lokale utbrudd med gjevne mellomrom, og at dette er noe helsetjenestene må være forberedt på.

– Jeg tror vi må være forberedt på at det fortsatt vil dukke opp lokale smitteutbrudd som kan være ganske store, men vi håper at det etter hvert blir færre av dem, sier Nakstad.

Norge har nå testet 728 124 personer ifølge FHIs rapport. Det tilsvarer 13,6 prosent av befolkningen. Totalt har 11034 blant dem fått påvist smitte.

– Det positive ved utviklingen er at det ser ut som vi fanger opp mange av de som er smittet og at det totale antallet smittede i Norge ikke er veldig høyt, sier Nakstad.

Han legger til at det fremdeles må anses som trygt å ferdes i så godt som hele landet.

– Risikoen for å møte personer med smitte er ikke veldig mye større nå enn den var i vår, men det er store lokale forskjeller fra kommune til kommune, forteller Nakstad.

Økende i 15 kommuner

Oslo er fremdeles kommunen i Norge med høyest antall smittede per innbygger.

På tross av den økende trenden, skriver FHI i sin ukentlige rapport at de fortsatt vurderer smittespredningen som lav på et nasjonalt nivå, selv om det nå er enkelte utbrudd og klynger som krever mye smittesporingsarbeid i enkelte kommuner.

Smittene er økende i totalt 15 kommuner, og øker i fylkene Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Viken, Vestfold og Telemark og Oslo.

FHI anslår at reproduksjonstallet, eller R-tallet, som viser hvor mange en smittet person smitter videre, har ligget på 0,78 siden 1. august. Det betyr at en smittet person smitter 0,78 andre mennesker.

11 personer er nå innlagt på norske sykehus med koronaviruset, og én av dem mottar behandling med respirator.