Foreslår folkeavstemning for alle nye vindkraftverk

Sylvi Listhaug har ingenting til overs for vindturbiner. Nå tar hun til orde for bindende, lokale folkeavstemninger før utbygging av alle nye kraftverk.

– Det er ikke nok at politikerne sier ja. Befolkningen må være med på det, sier Listhaug til TV 2.

Fremskrittspartiets første nestleder lanserer forslaget under et besøk på Vardafjell Vindpark i Sandnes i Rogaland torsdag.

Målet hennes er at dette skal føre til at det blir slutt på at det gis konsesjoner til nye vindparker i Norge.

– Disse hører rett og slett ikke hjemme her. Vi må gjøre mer for å stanse dette, sier hun, mens hun titter opp på de store turbinene.

Nå håper Listhaug, som leder partiets programkomité, å få med seg landsmøtet på å programfeste forslaget før valget i 2021.

– Jeg mener det er en god idé å gi folket makta i et så viktig spørsmål, som handler om å ta vare på den flotte naturen som vi har i Norge, sier hun.

PÅ BESØK: Torsdag var Sylvi Listhaug (Frp) på besøk i Rogaland, hvor hun besøkte Vardafjell Vindpark. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Kraftige demonstrasjoner

Det har ikke manglet på engasjement rundt utbyggingen av vindkraft i norsk natur.

De siste årene har motstanden vært massiv – for eksempel på Frøya i Trøndelag, eller på Haramsøya i Møre og Romsdal.

Her har lokalbefolkningen gjort alt som står i deres makt, og gjerne litt til, for å stanse anleggsmaskinene.

Listhaug mener lokalbefolkningen trenger andre midler for påvirkning enn sultestreik og veisperringer.

– Det vi har sett rundt om kring i landet nå er en ren overkjøring av lokale innbyggere, også politikere, og det kan ikke fortsette, sier den tidligere olje- og energiministeren.

Tror på flertall

Forslaget blir varmt mottatt av organisasjonen Motvind Norge.

På kort tid har de vokst seg store på sine protester mot utbygging av vindkraft i Norge.

Ifølge E24 har organisasjonen passert både Frp og SV i antall medlemmer.

– Det at folk som har dette tett på seg får reell innflytelse, det tror jeg absolutt alle norske kvinner og menn ønsker seg. Dette var et glimrende forslag, sier Rune Haaland, generalsekretær i Motvind Norge.

MOTVIND: Rune Haaland i Motvind Norge gliser av forslaget fra nestlederen i Frp. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han mener det er realistisk at dette kan gå gjennom i Stortinget.

– Når det nærmer seg stortingsvalg og politikerne ser det opprøret som skjer mot denne uhemmede forsyningen av flotte naturområder, så tror jeg at de vil lytte og at det kanskje vil få et flertall, sier Haaland.

– Hun bommer

Ikke alle er like positive. Ordføreren i Sokndal, for eksempel.

– Jeg tror nok hun bommer litt. Problemet frem til nå har ikke vært at lokalpolitikere har vært i utakt med folket. Det har heller vært at konsesjonssystemet og måten industrien er rigget på, ikke har vært til fordel for vertskommuner, sier Jonas Andersen Sayed (KrF).

BOMMER: Ordføreren i Sokndal, Jonas Andersen Sayed, er skeptisk til forslaget om bindende folkeavstemninger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Tidligere har TV 2 avdekket hvordan store inntekter fra Tellenes Vindpark sendes gjennom en kjede selskaper til en skattefri øy i Karibien.

Sokndal kommune, som er én av de to kommunene hvor parken ligger, sitter igjen med småpenger.

En rådgivende folkeavstemning rundt kontroversielle prosjekter kan ha noe for seg, mener han.

Men sterkere medvirkning fra lokale myndigheter i prosessene er viktigere for KrF-politikeren.

– Vi har erfaring med en kjempestor vindpark som går så det griner, men både i anleggsfasen, i prosjektfasen og i driftsfasen, så har vi vært helt på sidelinjen, sier han.

Forslag om veto nedstemt

Dette er ikke første gang Listhaug har gitt uttrykk for hva hun synes om vindkraft.

For et drøyt år siden sa hun til TV 2 at hun mener vindmøller er «noe svineri».

Men da Senterpartiet foreslo lokal vetorett ved utbygging av nye prosjekter i februar, var Frp blant partiene som stemte nei.

– Dette er et typisk valgkamputspill fra Fremskrittspartiets side. Nå har saken om lokal vetorett i Stortinget vært oppe flere ganger og Frp har stemt det ned gang på gang, sier Sandra Borch (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun synes det er merkelig at Listhaug ikke tok denne kampen da hun selv satt som olje- og energiminister.

– Jeg ønsker forslagene velkommen og vi skal selvfølgelig se på dem, men jeg vil også utfordre Frp til å stemme for det forslaget som allerede ligger til behandling i Stortinget – som går på noe av det samme, sier hun.

TYPISK: Senterpartiets Sandra Borch kaller Listhaugs forslag for et «typisk valgkamputspill». Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Listhaug svarer

Listhaug forklarer at dette forslaget går lenger enn hva Senterpartiet har prøvd å få gjennom tidligere.

– Hvorfor stemte dere ned Senterpartiets forslag?

– Vi er for at kommunene skal bestemme selv, men vi ønsker å gå enda lenger. Jeg håper å få med meg landsmøtet på det neste år, sier hun.

– Men dere stemte mot?

– Ja, vi stemte for at lokalbefolkningen skal bestemme mer og at lokaldemokratiet skal råde i disse spørsmålene, og som er det vi nå skal programfeste til neste år, og forhåpentlig vis gå enda lenger enn det.