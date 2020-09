Fotballryktene: Stjernen kan bli solgt for å gi midler til drømmesignering

Det har lenge vært et spørsmål om tid før Thiago ville bli presentert som Liverpool-spiller. Problemet er at den regjerende Premier League-mesteren ikke har ønsket å betale det Bayern München ønsker for midtbanejuvelen. Nå kan Georginio Wijnaldum bli brikken som sørger for at spanjolen blir Liverpool-spiller. Ronald Koeman skal ønske seg Wijnaldum som en nøkkelspiller i sitt nye Barcelona-prosjekt, hevder flere medier.

Tiemoue Bakayoko ble aldri den midtbanespilleren Chelsea hadde håpet. Etter å ha brukt en stor sum på å hente franskmannen fra Monaco, ser det nå ut til at Chelsea-eventyret er over. Ifølge Sky Sports kan Bakayoko være AC Milan-spiller innen de neste 24 timene.

Roma føler seg sikre på at de får hentet tilbake Chris Smalling. Manchester United-stopperen var forrige sesong utlånt til den italienske hovedstaden, og gjorde sakene sine godt. Nå ønsker de å kjøpe midtstopperen og binde ham til klubben for de neste tre sesongene, hevder Sky Sports.

PSG skal ha takket nei til et tilbud fra Arsenal om å signere Matteo Guendouzi. Den hårfagre midtbanespilleren skal være uønsket videre i Mikel Artetas prosjekt, skriver Telegraph.

Wayne Rooneys gamleklubb DC United ser til Europa for forsterkninger. Øverst på listen skal Gonzalo Higuain og Gylfi Sigurdsson stå, hevder The Athletic.

Aston Villa og Newcastle kan havne i budrunde dersom de ønsker å signere Callum Wilson. Bournemouth-spissen er het på overgangsmarkedet etter at klubben rykket ned fra Premier League.