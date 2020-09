Trump ber tilhengerne stemme to ganger

Ifølge Trump vil det være en god måte å teste om systemene som skal motarbeide valgfusk er «så gode som de sier», tilsynelatende med henvisning til opposisjonen.

– La folk sende inn stemmen og la dem gå og stemme etterpå. Om systemene deres er så gode som de sier at de er, vil folk åpenbart ikke være i stand til å stemme, sa Trump ifølge NBC News.

Det er ulovlig å stemme mer enn én gang ved valg.

Presidenten brukte også anledningen til å angripe de mange demonstrantene som har fylt amerikanske gater de siste dagene. Trump mener de «voldelige gjengene» må stanses med makt.

– Disse folkene forstår seg på én ting: makt, sa presidenten til de fremmøtte.

Får gjennomgå av Biden

Også presidentens utfordrer Joe Biden holdt valgkamptale natt til torsdag. Demokraten angrep Trumps håndtering av koronaviruset. Flere amerikanske skoler har hatt problemer med å gjenåpne, og Biden stempler situasjonen som en «nasjonal krise».

– Hvor er presidenten? Hvorfor gjør han ikke noe med dette? Skolene trenger krisepakker, og de trenger det nå, slo Biden fast.

Joe Biden har lite godt å si om DOnald Trump Foto: Alex Wong/AFP

Han mener Trump bør konsentrere seg om skoler heller enn demonstranter.

– Presidenten bør fokusere på å få barna våre tilbake på skolen. Ikke å mane til frykt og splittelse, eller oppildne til vold i gatene våre, tordnet demokraten.

Biden besøker Kenosha torsdag. Byen har vært preget av store demonstrasjoner etter at Jacob Blake ble skutt av politiet forrige uke.

Påstander om valgfusk

Trump har gjentatte ganger forsøkt å så tvil om sikkerhetsrutinene rundt stemmegivning via post, før et valg der rekordmange amerikanere trolig vil stemme via post, på grunn av koronapandemien.

Trump hevder at poststemming fører til utbredt valgfusk og er fordelaktig for Demokratene. Det finnes imidlertid ikke bevis for at poststemming gagner noen av de to store partiene.

Trump-administrasjonen og Republikanernes nasjonalkomité har rettet søksmål mot flere delstater som har tatt grep for å gjøre stemmegivning via post mer tilgjengelig før høstens valg.

Barr-intervju

Justisminister William Barr fremmet også påstander om at stemmegivning via post fører til valgfusk i et intervju med CNN onsdag kveld.

Justisminister William Barr advarer mot valgfusk i november Foto: Chip Somodevilla/REUTERS

Ifølge Barr er det fordi andre land kan sende inn tusenvis av falske stemmesedler. Da han ble spurt hva han baserte påstanden på, svarte Barr at han «baserer det på logikk».

– Folk er bekymret for utenlandsk påvirkning, og om vi bruker et valgsystem som delstatene først nå forsøker å innføre, åpner det døra for mulige forfalskninger, sa Barr.