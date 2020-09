Svart mann fikk hette over hodet av politiet – døde av kvelning

Syv dager etter at han ble pågrepet av politiet, døde fembarnsfaren Daniel Prude på sykehus. En sjokkerende video kaster nytt lys over hendelsen.

En afroamerikansk mann som løp naken gatelangs i Rochester, New York døde av kvelning etter at politibetjenter plasserte en hette over hodet hans, før de presset ansiktet hans mot bakken i to minutter. Det viser en sjokkerende video publisert av den avdøde mannens familie.

Daniel Prude døde 30. mars, etter at han ble tatt av livreddende behandling på sykehuset. Der hadde han vært siden møtet med politiet, syv dager tidligere. Først fem måneder senere vekker dødsfallet oppmerksomhet i USA, etter at Prudes familie offentliggjorde en video fra pågripelsen.

Politiet presset den nakne mannen mot bakken i flere minutter. Foto: Rochester Police via Roth and Roth LLP via AP

– Hvordan kan du se ham og ikke si 'Han er forsvarsløs, splitter naken på bakken. Han er allerede i håndjern'. Hvor mange flere svarte må dø for at samfunnet skjønner at dette må stanse?, tordnet Prudes bror Joe under en pressekonferanse onsdag, ifølge AP News.

Se pågripelsen lenger ned i saken

Spyttehette

Den rystende videoen viser Prude, som hadde kledd seg naken, samarbeide med politiet da de ba ham legge seg på bakken og legge hendene på ryggen. Prude roper og vrir seg på bakken iført håndjern.

Mens en politibetjent presset hodet til Prude mot bakken, la den andre kneet sitt på ryggen hans. Foto: Rochester Police via Roth and Roth LLP via AP

Deretter trer politiet en såkalt spyttehette over hodet hans, et redskap som skal beskytte politiet fra å bli spyttet på. Da Prude ble arrestert var koronautbruddet i New York i startfasen.

Prude krever at de fjernet hetten, og politiet svarer med å slå hodet hans ned i bakken. En av betjentene bruker begge hender til å holde hodet hans nede, og ber Prude om å slutte å spytte. Prude går fra å rope til å klynke, før en annen betjent legger kneet sitt på ryggen hans.

Livløs

Plutselig ser betjentene bekymret ned på Prude, idet de ser at det kommer vann ut av munnen hans.

– Kompis. Spyr du? spør en av dem.

Prude slutter å bevege seg og blir stille. En av politibetjentene påpeker at han har vært naken utendørs ganske lenge.

– Han kjennes ganske kald, svarer en annen.

På dette tidspunktet har hodet til Prude blitt presset mot bakken i litt over to minutter. Ambulansepersonell utfører livreddende førstehjelp, før de frakter ham avgårde i ambulanse.

Ambulansepersonell utførte førstehjelp før Prude ble fraktet avgårde i en ambulanse. Foto: Rochester Police via Roth and Roth LLP via AP

Etterforsker dødsfallet

Ifølge AP har spyttehetter blitt kritisert for å føre til flere dødsfall de siste årene, både i USA og andre land.

En rettsmedisiner sier Prudes død var et drap, forårsaket av kvelning. Akutt sinnsforvirring og inntak av narkotika nevnes også som medvirkende faktorer.

Prude var på besøk i Rochester for å treffe familien. Broren Joe kontaktet politiet etter at Prude, som hadde psykiske problemer, brått forlot huset hans.

Delstatsadvokaten i New York gjenåpner nå etterforskningen av dødsfallet.

Se pågripelsen her. OBS! Sterke bilder.

Krever handling

En av betjentene opplyser at de brukte spyttemasken fordi Prude gjentatte ganger spyttet mot dem, og de var redd for å bli smittet av koronaviruset. Likevel krever flere av byens innbyggere at betjentene anmeldes for drap, og at de suspenderes fra jobben mens etterforskningen pågår.

– Politiet har vist gang på gang at de ikke klarer å ta hånd om personer med psykiske lidelser. Disse betjentene er opplært til å drepe, ikke forhandle, sier Ashley Gantt, leder i borgerrettighetsorganisasjonen Free the People ROC.

Videoen førte til demonstrasjoner utenfor politistasjonen i Rochester onsdag kveld.

Prude, en fembarnsfar, hadde mistet flere nære familiemedlemmer de siste årene. Dette skal ha ført til at han også begynte å slite psykisk, forteller tanten hans.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, hvorfor han gikk gjennom det han gjorde den natten, men jeg vet at han ikke fortjente å bli drept av politiet, sier hun.