Tre år gammel jente på oppblåsbar enhjørning reddet på sjøen

Da en tre år gammel jente klatret opp på sin oppblåsbare enhjørning i den greske byen Antirrio, hadde hun neppe forventet å skape overskrifter verden over.

Nå omtales den badeglade jenta av nettaviser verden over, etter det som ble en svært dramatisk svømmetur forrige uke.

Dukkerten kunne fått fatale følger, da vinden plutselig grep tak i jenta og det oppblåsbare badedyret før foreldrene rakk å reagere. Da de innså hva som var i ferd med å skje, la foreldrene på svøm for å få tak i jenta. Strømmen var for sterk, og skrekkslagne strandgjester måtte se jenta og enhjørningen drive utover.

500 meter fra land

Det tok ikke lang tid før jenta var mutters alene på åpent hav. 500 meter fra kysten klamret hun seg fast til enhjørningen.

Her fikk fergekapteinen Grigoris Karnesis øye på jenta. Han sier til Greek City Times at han ikke kunne tro sine egne øyne.

– Jeg hadde fått beskjed fra kystvakten om at en jente var blitt tatt av strømmen. Jeg forventet ikke at hun skulle være så liten, forteller kapteinen.

Vil advare andre

Jenta var så liten og vinden så kraftig, at den erfarne kapteinen knapt hadde tid til å tenke. Han klarte å få fergen nært nok jenta til at mannskapet klarte å dra henne om bord. Hadde ikke fergen dukket opp da den gjorde, mener Karnesis at historien kunne blitt en helt annen.

– Det var absolutt ingenting hun kunne gjøre, sier kapteinen.

Den dramatiske redningsaksjonen ble fanget på video av fergepassasjeren Petros Kritsonsis. Han velger å dele videoen for å advare om farene ved oppblåsbare badedyr.

Se redningsaksjonen øverst i saken!

– Vi vet ikke hva som vil skje fra ett øyeblikk til et annet. Sjøen er forrædersk, sier Kritsonsis ifølge New York Times, en av flere internasjonale aviser som har omtalt redningsaksjonen.

Aldri opplevd lignende

Da jenta endelig var trygt om bord, var hun overveldet over hva som hadde skjedd.

– Hun var i sjokk, hun klarte ikke snakke, hun var helt fryst, forteller passasjeren Kristonis.

Kort tid senere ble jenta gjenforent med svært lettede foreldre.

– Vi gjorde bare det vi måtte, sier Vasilis Karnesis, en av mannskapet på ferga. I sine 22 år på sjøen har han aldri opplevd lignende.

– Dagen etter følte vi oss stolte, legger han til.