– Lærerne er slitne og overarbeidede

Flere lærerorganisasjoner er i harnisk over kunnskapsministerens utsagn om digital undervisning for litt syke elever som må være hjemme fra skolen.

På TV 2-nyhetene tirsdag uttalte kunnskapsminister Guri Melby seg om at skolene lager digitale opplegg for elever som blir holdt hjemme fordi de har lette forkjølelsesymptomer.

– Det kan ikke være slik at læreren nedprioriterer de elevene som må gå hjem. Det er viktig at også de får et godt tilbud og dersom det betyr at man har mindre tid til de aktivitetene som foregår på skolen, så må det nesten bli slik, sa Melby da.

Mange er bekymret

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Onsdag ble flere lærerorganisasjoner nedringt av fortvilte medlemmer.

Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag er en av dem som har mottatt mange bekymrede telefoner.

– Vi får mye mer arbeid. Vi har slitne lektorer som ringer oss i Norsk lektorlag og er bekymret, sier Helgesen.

Mens medlemmene i Skolenes Landsforbund lurte på hva som hadde skjedd med Melby.

SKEPTISK: Anne Finborud i Skolenes Landsforbund undret seg over hva som hadde skjedd med statsråden da hun kom med utspillet tirsdag. Foto: NTB scanpix

– Vi må innrømme at vi i Skolenes Landsforbund lurer på hva som har skjedd med statsråden, sier leder Anne Finborud.

– Helt uakseptabelt

Også i Utdanningsforbundet har hatt sitt fulle hyre med å svare sinte lærere onsdag.

– Jeg har fått veldig mange henvendelser fra sinte lærere og skoleledelse i dag. Det er helt uakseptabel å be lærene jobbe dobbelt i en tid hvor vi faktisk har lagt ned mye ekstraarbeid, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

RASER: – Det er helt uakseptabel å be lærene jobbe dobbelt, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Foto: NTB scanpix

Finborud i Skolenes landsforbund har en klar oppfordring til kunnskapsministeren:

– Kjære Guri Melby, dette må du ordne opp i og drøfte det med oss så har vi kanskje noen gode tanker.

Føler seg misforstått

Selv sier Melby at hun er misforstått og at ansvaret ikke ligger på den enkelte lærer.

– Jeg vil veldig gjerne understreke at vi ikke mener at den enkelte lærer skal bruke fritiden sin på å lage doble opplegg eller følge opp elever som er nødt til å være hjemme på grunn av litt forkjølelse eller karantene, sier Melby.

Hun sier at når det gjelder elever som har langvarig eller høyt fravær, så har skoleeier og skoleledelsen en plikt til å sørge for at alle elver får god opplæring.

MISFORSTÅTT: Kunnskapsminister Guri Melby (V) føler seg misforstått. Hun mener at ansvaret for digitale opplegg til elever som er hjemme ikke ligger på den enkelte lærer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Men da er det skoleleder og skoleeier som er nødt til å ta ansvar for det, ikke den enkelte lærer, sier statsråden.

Men ifølge Utdanningsforbundet er ikke skolene rustet til å ta dette ansvaret.

– Vi har avdekket at skolene ikke eng gang har fått dekket de ekstra utgiftene hadde har hatt i forbindelse med korona situasjonen. Så her må det mer penger til, sier Handal i Utdanningsforbundet.