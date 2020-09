Fanget gigant-krokodille i turistområde

Saltvannskrokodillen, som veide hele 350 kilo, ble fanget i elven Flora, et turistområde, 12 mil sør-vest for den australske byen Katherine. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Krokodillen er den største som er fanget i området på flere år. Senior viltvokter i Katherine, John Burke, sier at han ikke kjenner til at større krokodiller som har blitt fanget i Flora-elven noen sinne.

For tre år siden ble en 4,7 meter lang krokodille fanget i elven Katherine, som ligger nærmere havet.

Krokodillen som ble fanget i Flora-elven er sendt til en krokodillefarm for å være med i et avlsprogram.



Antallet krokodiller nord i Australia har økt etter at myndighetene fredet på 70- tallet.

– De øker absolutt (i antall), og det er en del av grunnen til at vi har forvaltningssoner - for å redusere antallet i områder med høyt besøk, slik at det er mindre sjanse for interaksjon mellom krokodiller og folk, sa Burke, skriver AP.