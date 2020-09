Sampdoria-Askildsen: – Norge kunne hatt det beste U21-landslaget i verden

Denne uka fortsetter EM-kvalifiseringen for U21-landslaget. Sjansene for et EM-sluttspill er så godt som spolert, men U21-landslagsgutta er likevel overbevist om at det er grunn til optimisme om man ser litt lenger fram i tid.

Enkelt og greit: U21-landslagsgutta mener de er i stand til å hevde seg mot samtlige lag i Europa.

– Denne gjengen her hadde vunnet Eliteserien. Det er jeg trygg på. Det er så mange unge, sultne spillere med gode basisferdigheter her. I tillegg har du en del spisskvaliteter som er meget bra, sier Sampdoria-spiller Kristoffer Askildsen til TV 2.

19-åringen, som fikk flere innhopp på tampen av Serie A-sesongen i fjor, er bare en av en rekke norske spillere som har markert seg i det siste enten nasjonalt eller internasjonalt i klubbene sine.

Birk Risa er Odd-kaptein, Jens Petter Hauge har herjeti Bodø/Glimt, Håkon Evjen er i AZ Alkmaar og Leo Skiri Østigård skal satses på av Championship-klubben Coventry, bare for å nevne noe. Resten av troppen ser du her.



– Mange av disse er på vei opp og fram. Jeg tror norsk fotball har mye godt i vente. Det er høyt, høyt nivå, mener Eliteseriens store formspiller, Jens Petter Hauge.

– I tillegg kunne jo man hatt med spillere som Martin Ødegaard, Erling Haaland, Kristoffer Ajer og Sander Berge?

– Med de gutta der så ville vi jo hatt et av de beste lagene i Europa, eller i verden. Det er jeg helt sikker på. Men så er jo det en grunn til at de spiller på A-landslaget, sier Hauge.

– Ja, for det gjør vel en del av de beste spillerne til andre land også?

– Ja, sant. Du har jo sånn som Mbappé, Sancho og de gutta der, sier han.

Askildsen er likevel overbevist om kvaliteten til det norske U21-landslaget – dersom man kunne hatt med alle de største stjernene.

– Da er vi jo verdens beste lag, melder han.

– Selv om de andre landene hadde hatt med sine største stjerner?

– Hehe, jeg vet ikke. Men vi hadde hatt et veldig bra lag i alle fall, sier han.

Alkmaar-spiller Håkon Evjen mener uansett prestasjonen til spillere som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har vært inspirerende.

– Noen av de guttene der er jo kanskje topp fem i verden om du ser på hele bildet. Det hadde selvfølgelig vært kult å ha dem med her på U21-landslaget, men de fortjener nok et bedre nivå enn det her. Jeg håper bare å komme dit selv en gang jeg, og at jeg også kan bli omtalt som en av de beste etter hvert, sier han.

Mener det ikke er tilfeldig

Sjef for U21-landslaget, Leif Gunnar Smerud, deler spillernes oppfatning av at det er noe spesielt på gang i norsk fotball.

– Det har tidvis vært bra tidligere, men det er ting som tyder på at de siste årene har vært ekstraordinære. Det sier meg at det gror bra i norsk fotball for tiden. Det er flere og spennende kull på gang. Jeg tror det har blitt jobbet systematisk og godt i norsk fotball på mange nivå over tid, sier Smerud.

– Er det tilfeldig eller en konsekvens av noe at det ser såpass lovende ut?

– Jeg tror det er en konsekvens av godt og bra arbeid i klubbene. Og at du har mange gode akademier rundt om. Det virker som om stadig flere klubber har internasjonale ambisjoner. Du kan kjempe med de store klubbene ute der, men da må lista legges høyt, sier Smerud.

Bodø/Glimt-profil Jens Petter Hauge tror fotballforbundets satsing på den såkalte landslagsskolen har gagnet norsk fotball.

– Jeg tror det er lite i verden som er tilfeldig. Det vi ser nå tror jeg er en konsekvens av jobben spillerne selv har lagt ned, i tillegg til det som har blitt gjort gjennom landslagsskolen, sier han.

Kantspilleren følger opp:

– Landslagsskolen gjør at du har et system som gjør at spillere blir fanget opp tidlig. Du blir tidlig spesifikt dyrket inn i rollen man trenger for å hevde seg internasjonalt. Jeg har veldig troa på den måten å gjøre det på, sier Hauge.

Selv om Leo Skiri Østigård deler optimismen til U21-landslagskollegaene, påpeker han at nivået ute i Europa er ekstremt høyt - og at man kanskje skal være forsiktig med å sammenligne seg med de aller beste.

– Det er mye bra som kommer opp, og det kommer til å bli spennende både her og spesielt på A-landslaget. Der har du jo Erling (Haaland) og Martin (Ødegaard) som allerede har vist seg fram. Men ser du på hvordan vi på U21 har gjort det mot Nederland og Portugal, som går for å være to av de beste lagene, så har vi jo slitt litt. Da ser du at vi fortsatt har et steg opp til de aller beste. De lagene der har spillere som spiller fast i europeiske ligaer, og fra Eliteserien er det selvfølgelig et steg. Det er på en måte den greia der vi må knekke, spår Østigård.

I oktober i fjor tapte U21-landslaget hele 4-0 hjemme mot Nederland, mens det måneden senere ble 2-3-tap mot Portugal.

Møter et av Europas beste lag

I løpet av den kommende uka får U21-landslaget en fin mulighet til å se hvor nivået ligger på.

Ifølge Leif Gunnar Smerud var Nederland kanskje det beste U21-landslaget i Europa i fjor.

Gibraltar-kampen fredag bør Norge vinne klart. Men så kommer altså matchen mot Nederland tirsdag som kan gi en solid pekepinn på hvor gode den norske U21-generasjonen er.

– Hvis du ser på de siste kampene, så har vi tapt mot Nederland og Portugal. Det er to av de aller beste landene. Det er nok et lite knepp opp til de beste, men vi har vist at vi kan yppe oss, mener Leif Gunnar Smerud.

Kristoffer Askildsen ser spesielt fram til Nederland-kampen. Da håper han at de norske gutta kan bevise hans spådom:

– Jeg tror vi har sjans til å spille gode kamper og ta poeng mot de fleste lagene i verden, sier han.