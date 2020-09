Område evakuert – fryktet eksplosjon

Politiet satte i gang full evakuering av et område ved Horten sentrum, da de fryktet eksplosjon av gassflasker ombord på en lekter som sto i brann.

Klokken 18 onsdag fikk nødetatene melding om brann i en lekter i tørrdokka på Horten Industripark.

Lekteren har et ukjent antall gassflasker om bord.

På grunn av eksplosjonsfaren har politiet satt opp en 300 meter sikkerhetsavstand og satt i gang nødvendig evakuering.

Klokken 18.37 opplyser politiet at de vurder eksplosjonsfaren som lav, men de opprettholder likevel en sikkerhetsavstand på 300 meter inntil brannen i lekteren er slukket.

- Brannmannskapene kjøler nå ned lekteren. Vi vet ikke eksakt hva som brenner. Det er gassflasker på lekteren og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).

Klokken 18.40 opplyser politiet at lekterbrannen er under kontroll og at det ikke er lenger eksplosjonsfare.

– Sikkerhetsavstanden på 300 meter er nå opphørt. Det skal være noe røykutvikling på nedre dekk, men brannvesenet har kontroll på situasjonen, opplyser politiet.

De forventer å kunne avslutte på stedet ved 20-tiden.

Politiet opplyser like før klokken 21 at årsaken til brannen på lekteren fortsatt ikke er avklart.

– En mulig årsak kan være sveising som har foregått tidligere i ettermiddag. Det er brannvakt på stedet frem til torsdag morgen, opplyser politiet.