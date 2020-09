Mistet ledertrøyen etter tidsstraff

Se hendelsen øverst

Sammenlagtlederen før den femte etappen tok en flaske med drikke 17 km fra mål. Det skulle ikke Deceuninck-Quickstep-rytteren gjort. Det er ulovlig å motta drikkeflasker etter at det er mindre enn 20 km igjen.

Alaphilippe fikk derfor en tidsstraff på 20 sekunder, som igjen har ført til at han mister den gule trøyen til Adam Yates (Mitchelton-Scott). Franske Alaphilippe er nå nummer 16 i sammendraget.

– Om dette stemmer, er det slik det er. Det er juryens avgjørelse, og ingenting jeg kan gjøre med det, sa Alaphilippe etter målgang ifølge Cyclingnews.

– Pirker i noe ømt

Thor Hushovd, TV 2s sykkelekspert er overrasket over straffen.

– Dommerne har satt foten ned og vært knallharde. Det er nesten overraskende at de gjør det på en slik etappe. Men et regelverk er et regelverk. Nå pirker de i noe ømt. De tar ledertrøyen fra en franskmann på et lag som har jobbet beinhardt i flere dager for å forsvare den. Dette kan få konsekvenser, sier han.

– Her ser man at man må bare følge med, både lagledelsen og støtteapparatet. Jeg synes de slår ganske hardt ned på det. Men nå er det et regelverk, og her skal de sette et eksempel på at det regelverket er til for å følges, sier Thor Hushovd.

– Jeg tror om det er én som sover litt dårlig i natt, så er det den massøren som står der med sykkelflaskene, fortsetter den tidligere stjernespurteren.

Yates synes synd på Alaphilippe og Deceunick-Quick Step-laget.

– Jeg tror ikke noen rytter ville tatt den gule trøyen på denne måten. Jeg ville mye heller tatt ledelsen ved hjelp av beina mine enn en formalitet, skriver Yates på Instagram.

Yates pratet med Alaphilippe bak scenen.

– Jeg spurte ham hva som skjedde. Han sa at han hadde mottatt en flaske sent i løpet, sier Yates.