«Tiger King»-stjerne skal delta i amerikanske «Skal vi danse»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den minneverdige realitystjernen Carole Baskin (59) fra dokumentarserien «Tiger King» skal delta i «Dancing with the Stars».

I den elleville Netflix-serien «Tiger King: drap, kaos og galskap» ble vi kjent med dyrevernsforkjemperen Carole Baskin(59), som hadde en årelang feide med tigerkongen Joe Exotic (57).

Joe Exotic, med det egentlige navnet Joseph Allen Maldando-Passage, soner for øyeblikket 22 år i fengsel etter å ha blitt dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord på Baskin.

I juni ble hun tildelt hele Joe Exotics dyrehage til sin odel og eie av en dommer i den amerikanske delstaten Oklahoma.

Hentet til talentshow

Mange hever kanskje øyenbrynet når de nå får høre at den selvbeskrevne kattedamen nå er hentet til den 29. sesongen av den amerikanske dansekonkurransen «Dancing with the Stars».

ABC kunngjorde dette direkte på Good Morning America, og i et intervju der forteller Baskin hvordan hun er klar for å vise hvor skapet skal stå, etter at hun føler seg uglesett etter dokumentarfilmen.

– Tiger King glamoriserte dyremishandling, og ga meg stempel som skurken, så jeg føler meg forrådt av det, forteller hun.

– Jeg er konkurransedyktig

Inntil videre har ikke dyrevernforkjemperen erklært krig mot noen av de andre deltagerne i konkurransen.

– Jeg er konkurransedyktig, men med meg selv. Så jeg vil gjøre det aller beste jeg kan gjøre, forteller Baskin.

Blant de 15 kjendisene som er kunngjort finner vi rapperen Nelly, «Bachelorette»-stjernen Kaitlyn Bristowe, «Backstreet Boys»-sanger AJ McLean, «Catfish»-vert Nev Schulman, «Selling Sunset»-favoritt Chrishell Stause og NFL-stjernen Vernon Davis, for å nevne noen.

Nytt vertskap for den nye sesongen er Tyra Banks (46). Den tidligere supermodellen og forretningskvinnen vil fylle rollen Tom Bergeron (65) har hatt i showet de siste 15 årene, det melder The New York Times.