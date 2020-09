Stiller nye passord-krav på Stortinget

Etter å ha blitt utsatt for et omfattende dataangrep, stiller Stortinget nå strengere krav til passord hos stortingsrepresentanter og ansatte.

Tirsdag ble det kjent at Stortinget har blitt utsatt for et omfattende dataangrep.

PST etterforsker nå dataangrepet mot Stortinget. Det skjer i tett samarbeid med nasjonal sikkerhetsmyndighet og etterretningstjenesten.

En av hypotesene er at en statlig aktør står bak, og etter det TV 2 kjenner til skal medlemmer av Utenriks- og forsvarskomiteen være blant de som er angrepet.

Alle på Stortinget har nå fått beskjed om å bytte passord.

Onsdag ble det sendt ut en mail til alle stortingsrepresentanter og ansatte ved Stortinget, om at alle som har sitt daglige virket på Stortinget i løpet av kort tid vil få beskjed om å bytte sine passord.

I eposten, som TV 2 har fått tilgang til, står det at tiltak som er knyttet til å håndtere selve angrepet allerede er gjennomført, og at disse hadde «umiddelbart gode effekter».