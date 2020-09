Dataangrep mot kommune er under kontroll

Tirsdag kveld ble et angrep mot Hedmark IKT sine epostservere, oppdaget. Onsdag melder selskapet at situasjonen er under kontroll, og at det ble åpnet for innkommende eposter natt til onsdag.

«Av sikkerhetsmessige grunner har vi sperret innkommende e-poster som inneholder Word-filer. I tillegg har vi sperret for muligheten til å åpne Word- og Excel-filer i e-poster ansatte allerede har mottatt og liggende i innboksen.», heter det i en pressemelding fra Hedmark IKT.

Begrensningene vil fjernes gradvis.

Isolert maskiner

Onsdag ettermiddag har selskapet «avgrenset angrepet inn mot et par titalls maskiner som er direkte påvirket av viruset». De aktuelle maskinene er isolert og sikret.

Selskapet opplyser videre at de får kontinuerlig bistand fra sikkerhetspartneren BDO med å få kontroll på situasjonen og å avgrense konsekvensene av angrepet.

Ikke målrettet angrep

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har informert Hedmark IKT om at angrepet mot selskapet ikke er det samme angrepet som Stortinget har vært utsatt for.

«NSM bekrefter også at det ikke er et målrettet angrep mot de rammede kommunene», opplyser selskapet.