Malin og Øyvor vant et eventyr med «Kronprins Haakon»

Malin og Øyvor er 14 år gamle, og klar for et kaldt eventyr i polisen nord for Svalbard neste sommer.

Da Norsk Polarinstitutt i vår inviterte niendeklassinger i Tromsø til en havmiljøkonkurranse var ikke Malin Kvaal Bergland og Øyvor Gjerde tung å be. Premien var en skikkelig kald sommerjobb på et miljøtokt inn i polisen nord for Svalbard.

– Dette er stort

I dag ble de presentert som vinnere av konkurransen i forbindelse med åpningen av et nytt miljø- og is-laboratorium på Framsenteret i Tromsø. Her ble de applaudert av ledere og forskere på Polarinstituttet, men også av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Dette er stort, sier Øyvor Gjerde.

– Det er ganske mange følelser som popper gjennom hodet mitt akkurat nå. Jeg tror ikke vi kommer til å innse hvor stort det egentlig er før vi faktisk er der.

Polarinstituttets skolekonkurranse hadde fokus på miljø, klima, havforurensing og nedmelting av isen i Arktis.

– Det er et veldig viktig tema, sier Malin Kvaal Bergland.

– Når man får en mulighet som det her så må man bare gjøre så godt man kan. Hvis man ikke kommer videre så er det greit, men da har man i hvert fall prøvd.

Gikk helt til topps

Malin og Øyvor gikk til topps, og neste sommer skal de være forskningsassistenter på et havplast-tokt med Polarinstituttets forskningsskip. Sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fikk de av toktleder Geir Wing Gabrielsen i dag vite litt mer om hva som venter dem når de på forskningskipets kjøl når iskanten.

– Så skal vi gå nordover og inn i isen for å se hvordan det er med plast i is og snø i dette området. Og når det skjer nedsmelting av isen, hvordan vil dette påvirke organisemene som lever der. Vi skal studere sjøfugl, vi skal studere fiskearter så vi får et bedre overblikk over hvordan tilstanden er i dette området. Målet med konkurransen var å stimulere ungdom til miljø- og klimaforskning i Arktisk og Antarktis, og Malin har allerede et slikt utdanningsløp klart for seg.

– Så absolutt, jeg har virkelig lyst til å kunne påvirke andre på et større nivå enn jeg har mulighet til å gjøre nå.