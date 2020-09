Sportsbilen Volvo P1800 er utvilsomt både et stil-ikon og Volvos mest berømte modell gjennom alle tider.

Da modellen ble lansert i 1961, ble den fort en stor, stor suksess. Godt hjulpet av Simon Templar al a Helgenen, som brukte nettopp en Volvo P1800 i den populære TV-serien på 60-tallet. Noe som ga Volvo verdifull markedsføring.

Under det lekre og italiensk-inspirerte karosseriet, fant vi mye av teknikken fra Volvo Amazon. Man kan si mye pent om Volvo Amazon, men noen sportsbil var den ikke. Det DNA-et arvet naturlig nok også P1800. For med hånden på hjertet – noen fullblods sportsbil ble den aldri, selv om den var lekker.

Selv om mye er endret er det liten tvil om opphavet her. Dette er Volvo P1800.

Volvo P1800 Cyan

I sommer dukket det opp noen bilder av en kamuflert P1800. Disse gikk viralt og teoriene var mange. Det ble spekulert i alle retninger. Om alt fra en elbil fra kinesiske Polestar, til en retroutgave for å hedre modellens 60-års-jubileum. Nå vet vi altså svaret. Bilen var, eller rettere sagt er, Volvo P1800 Cyan.

Cyan Racing har base i Gøteborg og konverterer vanlige biler til racingbiler. De er også den offisielle motorsports-partneren til Geely, som igjen eier Volvo.

Det er Cyan som har bygget den oppdaterte, høyytelses-versjonen av klassiske P1800.

Volvo P1800 Cyan har en 2,0-liters firesylindret turbomotor med 420 hestekrefter og 455 Nm. Girkassen er en 5-trinns manuell med førstegiret ned og til venstre. Slik kan man skifte raskere mellom andre- og tredjegir. Bilen har bakhjulsdrift.

Bakakslen som er nyutviklet av Cyan Racing, har differensialbrems. Den differensialbremsen er omtrent eneste hjelpemiddel om bord.

Bilen har ingen assistentsystemer, selvkjørende funksjoner eller tilkoblingsmuligheter. Den har ikke engang et ESP-system (antiskrens), ABS-bremser eller bremseforsterker. Dette er med andre ord skikkelig "back to basics".

Bilen er tydelig racinginspirert med tanke på tanklokk og veltebur i titan som man skimter gjennom bakruta.

Det luker racing lang vei ...

Karosseriet er omarbeidet med en bredere sporvidde. Vridningsstivheten er også forbedret betydelig. Ifølge Cyan Racing kan motoren dras opp til 7700 o / min. Den skal ha samme dreiemomentkurve som en sugemotor, selv om den er turboladet.

Hjulopphenget er selvfølgelig nytt med utstrakt bruk av aluminium og andre lette materialer. Støtdemperne justerbare for maksimal kontroll av både kompresjon og retur. I tillegg er hjulvinklene justerbare. 18-toms felgene har en bredde på henholdsvis 8,5 og 9,5 tommer foran/bak. Dekkene er Pirelli P Zero. Dimensjonene er 235/40 foran og 265/35 bak. Hjulene festes med én sentermutter og selvfølgelig står bremsene i stil med ytelsene.

Vektnåla stopper allerede på 990 kilo, takket være utstrakt bruk av karbonfiber. Dette gir et imponerende og unikt vekt / effektforhold. Joda – det lukter racing lang vei …

Cyan her valgt å gi den første bilen den typiske cyanblå fargen med gule felt. Akkurat som på løpsbilene sine.

En analog og mekanisk tidskapsel

Men Cyan presiserer at bilens oppsett og innstillinger ikke bare er rettet er mot raske rundetider på en racerbane, men vel så mye å levere en hyggelig og spennende kjøreopplevelse på landeveien.

De sier ikke noe om toppfart, eller hvor rask den er fra 0-100 km/t. Men det spekuleres om godt under 4 sekunder fra stillestående til 100 km/t.

- Vi kunne selvfølgelig ha bygget en elektrisk Volvo P1800 og fylt den med all den nyeste teknologien, komforten og luksusen. Men det var ikke det vi ønsket å gjøre. Vi har stoppet tiden og frosset noe av den i vår egen tidskapsel. Vi tok det beste fra det gyldne 60-tallet og kombinerte det med dagens muligheter for å ha en ren og raffinert kjøreopplevelse, sier Christian Dahl, administrerende direktør og grunnlegger av Cyan Racing.

18-tomshjulene festes med sentermutter.

Billig blir den ikke

Cyan Racing har her laget en moderne P1800, med mye av den opprinnelige mekaniske og analoge karakteren. Med moderne motorteknologi, lav vekt, fintunet understell og hjuloppheng har de forvandlet bilikonet til den rå sportsbilen den aldri ble for 60 år siden.

Men som så ofte før: Smaker det – så koster det. Det antydes nå at prisen for herligheten vil være fra rundt 500.000 dollar. Vi snakker dermed fort om 4,5 millioner kroner. Før moms og avgifter.

Bilen er nemlig ikke bare en «one of», men skal produseres i flere eksemplarer, basert på bestillinger og interesse.

Den opprinnelige Volvo P1800 ble produsert i over 47.000 eksemplarer. Det skal vel svært mye til for at nykommeren klarer å matche det antallet.

